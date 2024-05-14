'El planeta de los simios: nuevo reino': El significado del collar que Raka le da a Noa y era de César?

Video El impactante final de 'El planeta de los simios: nuevo reino' explicado

‘El planeta de los simios’ es una de las franquicias más famosas del cine. Tras el éxito de las películas de los años ochenta, en 2011 se estrenó ‘El planeta de los simios: (R) Evolución', protagonizada por James Franco y Andy Serkis.

En esta cinta, Will Rodman, un científico de San Francisco, experimenta con una droga con la que espera curar la enfermedad de Alzheimer que sufre su padre. Después de que su trabajo presenta una falla, Will se convierte en el protector de un simio llamado César que estuvo expuesto al fármaco, el cual desarrolla una inteligencia inusual y se percata de los abusos que sufre su especie, por lo que decide ser el líder de una rebelión.

César en la película 'El planeta de los simios: la guerra' (2017) Imagen Cortesía 20th Century Fox/Walt Disney Pictures

Las referencias a César en

PUBLICIDAD

‘El planeta de los simios: nuevo reino’

Antes de seguir leyendo, toma en cuenta que este artículo contiene spoilers de la película.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

El legado de César se menciona varias veces en ‘El planeta de los simios: nuevo reino’, cuya historia se desarrolla 300 años después de la muerte de dicho personaje, quien dio su vida para que los simios pudieran ser libres.

En la nueva película los simios son la especie dominante, mientras que los humanos sucumbieron al virus que les quitó el habla y la capacidad mental que tenían en el pasado, viviendo ahora en las sombras.

Noa, Mae y Raka en el póster de 'El planeta de los simios: nuevo reino' Imagen Cortesía 20th Century Fox/Walt Disney Pictures



Después de que el clan de Noa es secuestrado por los secuaces de Proximus César, quien busca reinar a cualquier costo, este simio comienza un viaje para salvarlos.

Noa aprende la filosofía de César gracias a Raka en 'El planeta de los simios: nuevo reino'

En su camino, Noa se encuentra con Raka, un simio que le habla sobre César, quien vivió hace cientos de años atrás y cuya ideología de que los humanos y los animales podrían llevarse bien se ha ido perdiendo con el tiempo, por ello es que porta un collar con su símbolo, que le recuerda todos los días sus enseñanzas.

Raka le obsequió ese collar a Noa, quien lo guardó hasta que se lo entregó a Mae para evitar que le dispare tras hacer explotar el hangar de tecnología militar, ya que esta chica considera que los simios no deben tener acceso a nada de lo que había dentro.

Raka porta un collar con un símbolo que le recuerda las enseñas de César en 'El planeta de los simios: nuevo reino' Imagen Cortesía 20th Century Fox/Walt Disney Pictures



En su último encuentro con Mae, Noa le habló de la filosofía de César, quien creía firmemente en la posibilidad de que los humanos y monos pueden coexistir pacíficamente, entregándole el collar con el famoso símbolo como muestra de su compromiso con la causa. Tras este gesto, la joven optó por no sacar el arma y simplemente se marchó.

PUBLICIDAD

¿Qué significa el collar que supuestamente era de César y termina en manos de Mae?

Para aquellos que han seguido esta franquicia, es normal que el símbolo del collar que Noa le otorga a Mae les parezca familiar.

A través de Facebook circula una imagen en la que nos explica que dicha figura ha estado presente desde la primera película de la trilogía que comenzó en 2011, ubicada en la ventana donde vivía César cuando era un cachorro junto al científico Will Rodman.

El símbolo de César aparece desde la primera película de 'El planeta de los simios' Imagen Facebook/Cortesía 20th Century Fox/Walt Disney Pictures