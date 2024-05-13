‘El planeta de los simios’: ¿Qué objeto roba Mae del edificio al que entra con Noa y sus amigos?

Video El impactante final de 'El planeta de los simios: nuevo reino' explicado

En ‘El planeta de los simios: la guerra’, película que se estrenó en 2017, César se enfrentó al Coronel, un hombre que buscaba encerrar nuevamente a los simios. Tras una batalla sin precedentes, los simios ganaron su libertad, aunque César no sobrevivió, su mensaje de vivir en paz con los humanos trascendió por cientos de años.

‘El planeta de los simios’ está de regreso con nuevos personajes

Varias generaciones después de la muerte de César, los simios viven en paz y armonía. La película 'El planeta de los simios: nuevo reino' comienza con Noa, un joven simio que debe conseguir un huevo de águila, ya que es parte de su comunidad tener un ritual para vincularse con dicho animal.

Después de que una ‘Nova’ (humana) accede a su aldea, Noa debe buscar un nuevo huevo, pero sin querer le da su ubicación a los seguidores de Proximus César, un simio que desea dominar al mundo a cualquier costo.

Después de que secuestran a su familia, Noa emprende un viaje para rescatarlos, mientras que una ‘nova’ llamada Mae se une porque tiene el mismo destino, pero con una misión diferente.

A continuación encontrarás spoilers de la nueva película de ‘El planeta de los simios’, así que lee bajo tu propio riesgo.

Un virus dañó el cerebro de los humanos y se convirtieron en una especie más en la tierra, por lo que Mae, quien tiene la capacidad de hablar y comprender a los simios, debe llegar a un hangar de tecnología militar, al que Proximus César llama ‘bóveda’ y la proclamado como suya, por ello este líder tirano ha puesto a trabajar a los demás simios para tirar la puerta principal, sin tener éxito.

¿Qué es lo que Mae roba del hangar militar que luego hace explotar?

Mae y Noa hacen una extraña alianza para poder entrar al hangar de tecnología militar, el cual considera ‘nova’ que no debe quedar en manos de los simios porque es propiedad de los humanos.

Tras entrar, Noa se percata que el lugar tiene armas, computadoras, libros y otros objetos que indican que varios humanos civilizados vivían ahí. Mae aprovecha y toma un objeto de una de las máquinas, para después hacer estallar el lugar y viajar a una nueva base militar.

Al llegar, Mae se da cuenta que existe una colonia de humanos que no se infectaron del virus y entrega el extraño objeto que tomó: una llave SATCOM que hace funcionar los satélites de la zona.

De esta manera, el grupo de humanos que está en una cabina intenta comunicarse con otras comunidades, teniendo una respuesta desde Fort Wayne, Indiana, confirmando que hay más personas que no están contagiadas y que están listas para retomar el control de la Tierra.