Drew Barrymore revela cómo iba a ser el final de 'Como si fuera la primera vez': es devastador

La entrañable comedia romántica ‘Cómo si fuera la primera vez’ ha mantenido durante dos décadas un lugar especial en el corazón de los fans del género.

Este 2024, la película protagonizada por Drew Barrymore y Adam Sandler celebra su 20 aniversario, lo que ha reavivado el interés del público por los detalles detrás de esta producción.

Recientemente, la actriz reveló, en su programa de entrevistas 'The Drew Barrymore Show' un dato curioso sobre el final original de la película, hecho que podría cambiar completamente la percepción del público sobre esta cinta.

¿Cuál era el final original de 'Como si fuera la primera vez'?

Durante una de las emisiones de su programa de entrevistas, Drew Barrymore compartió algunos detalles sobre el final original de ‘Como si fuera la primera vez’, un desenlace mucho más agridulce que el que los espectadores vieron en cines.

Según la actriz, en la versión original, Lucy le pide a Henry que se marche y viva su vida sin ella. Henry accede y se despide, pero luego regresa, encontrándose con Lucy en un restaurante, donde simplemente le dice: "Hola, soy Henry".

Este final, más sobrio y reflexivo, según la actriz, habría dejado a los espectadores con una sensación muy distinta a la que les brindó el original.

El director de la cinta Peter Segal decidió elegir un desenlace más optimista y emotivo, que es el que conocemos hoy día.

En la versión final, la película termina con Lucy despertando en un barco en Alaska, donde descubre que está casada con Henry y tiene una hija.

Esta culminación refuerza el vínculo entre los personajes y ofrece un cierre satisfactorio y lleno de esperanza, lo que contribuyó en gran medida al éxito de la película.

En entrevista con Entertainment Weekly, Segal dio aconocer que este final es su favorito entre todos los que ha dirigido, pues captura perfectamente la esencia de la historia: un amor inquebrantable que supera todos los obstáculos.

En 2019, el cineasta dijo que había otra versión del guion en la que Lucy se despertaba bajo un mural que ella misma había pintado, y que contaba la historia de su vida y su accidente. Este mural servía como herramienta para ayudarla recordar quién era y cómo había llegado a ese punto.

Sin embargo, esta versión también fue descartada en favor de un final más feliz y convencional.

“Era un mural que ella pintó que, a diferencia del que estaba en el garaje de su padre, que pintaba encima todos los días para que tuviera un lienzo en blanco en el que trabajar, este Henry lo dejó para que cuando se despertara por la mañana y pudiera ver una línea de tiempo de su último día. En la escena Lucy, despierta y cuando termina de desplazar sus ojos sobre el techo, estos se posan en Henry, esto era una forma de reintroducirla a su vida nuevamente”, dijo al medio.



‘Cómo si fuera la primera vez’ es una conmovedora trama que equilibra a la perfección el humor con la ternura, mezcla que la colocó entre las favoritas del público.

¿De qué trata ‘Cómo si fuera la primera vez’, protagonizada por Drew Barrymore?

Cómo si fuera la primera vez narra la historia de Henry, un biólogo marino, y Lucy, una maestra de arte que sufre de amnesia anterógrada.

La condición de Lucy le impide recordar cualquier cosa del día anterior, lo que significa que cada mañana se despierta sin memoria y no recuerda nada de los eventos pasados. Henry, sin desalentarse, se embarca en la tarea de conquistarla todos los días, lo que da lugar a una serie de emotivas y cómicas situaciones.