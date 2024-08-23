La película erótica 'El precio del placer' está basada en una historia real (vela en Netflix)

Netflix ha vuelto a causar sensación con una película que ha captado la atención del público gracias a su audaz y provocadora trama. Se trata de 'El precio del placer', una producción polaca que, desde su estreno en marzo de 2024, ha generado un notable revuelo, tanto por su contenido como por la oscura historia en la que se basa.

¿De qué trata ‘El precio del placer’ de Netflix?

Dirigida por Maria Sadowska, ‘El precio del placer* narra la vida de Emi, una joven de belleza deslumbrante y ambición desmedida. Huyendo de la monotonía de su pequeño pueblo, Emi se adentra en el lujoso y peligroso mundo del mercado sexual en Dubái.

En este entorno, donde los deseos y los lujos se entrelazan de manera inevitable, Emi rápidamente se convierte en una de las figuras más destacadas y deseadas como dama de compañía de alta gama.

La cinta es una producción polaca.



Con el tiempo, no solo se convierte en una escort de élite, sino que, por invitación de los jeques árabes, asume un rol aún más sombrío: el de reclutadora de jóvenes, modelos y celebridades polacas para el mercado sexual de Dubái.

Sin embargo, la vida de excesos y opulencia que parece tan seductora desde fuera, pronto revela un lado mucho más oscuro y peligroso.

¿'El precio del placer' se basa en hechos reales?



‘El precio del placer’ está inspirada en hechos reales, lo que añade un toque de realismo a la trama. La película se basa en la novela ‘Girls from Dubai’ de Piotr Krysiak, un libro que expone la complicidad de figuras del mundo del entretenimiento polaco en el mercado sexual de Dubái.

Según la novela, varias celebridades y modelos de Polonia estuvieron insmiscuidas en este lucrativo pero arriesgado mundo en los Emiratos Árabes Unidos, donde la opulencia y el peligro se convierten en dos caras de la misma moneda.

La trama está basada en el libro 'Girls from Dubai'.



A pesar de que la cinta presenta un retrato estilizado y, a veces, glamuroso del trabajo sexual, no deja de ser una advertencia sobre los inherentes riesgos que enfrentan las mujeres involucradas en este tipo de actividades.

La historia de Emi, aunque llena de lujo y poder, sirve como una advertencia sobre los peligros que acechan en este entorno, donde las promesas de riqueza rápida pueden transformarse en una pesadilla de la que será difícil escapar.

Desde su lanzamiento, ‘El precio del placer’ despertó el interés de los suscriptores de la plataforma, lo que llevó a la cinta ubicarse entre las películas de habla no inglesa más vistas en Netflix.

Con cerca de dos millones de reproducciones, el largometraje ha sido un éxito rotundo. Esta inclinación no solo se debe a su seductora trama, sino al hecho de que la historia que narra está inspirada en hechos verídicos.

Está dirigida por Maria Sadowska.

Una película que no deja indiferente



‘El precio del placer’ además de ser una trama llena de erotismo, invita a los espectadores a reflexionar sobre los costos de la desmedida ambición y el precio que muchas personas están dispuestas a pagar por una vida de riquezas y excentricidades.