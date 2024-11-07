'Como agua para chocolate' se estrenó hace 32 años, ¿qué ha sido del elenco de la película?

Video ¿Por qué Mamá Elena odia a Tita desde que nació? Su trágico pasado lo explica

La película 'Como agua para chocolate', estrenada en 1992, dejó una huella profunda en el cine mexicano. Basada en la novela homónima de Laura Esquivel, la cinta abordó temas de amor prohibido, conflictos familiares, y la gastronomía mexicana, destacando su innovadora manera narrativa.

A 32 años de su estreno, los actores principales siguen siendo recordados por sus papeles icónicos y muchos de ellos continúan sus carreras artísticas. Mira como lucen actualmente.

¿Quiénes son los actores que actuaron en 'Como agua para chocolate' de 1992?

Lumi Cavazos

La actriz mexicana de casi 56 años impactó al público con su actuación como Tita en 'Como agua para chocolate' la protagonista de la historia, quien por orden de su madre, debía cuidarla hasta que muriera.

Desde entonces, continúa expandiendo su carrera en televisión y cine. Algunos de sus últimos trabajos fue participar en la serie 'Qué pasó con Sara', 'Lalola' y 'Sierra madre: prohibido pasar'.

Imagen The Grobsy group

Marco Leonardi

Pedro Muzquiz, interpretado por Marco Leonardi, es el que se enamora profundamente de Tita desde el primer momento en que la ve. Sin embargo, las estrictas normas de la familia de Tita, especialmente impuestas por Mamá Elena, les impiden estar juntos.

No hay duda que su galanura arancó varios suspiros y así como Lumi, Marco, quien nació en Australia, también tiene una gran trayectoria como actor, pues tiene créditos en películas de renombre como 'Cinema Paradiso', 'Érase una vez en México' y 'Hitmen'.

Imagen The Grobsy group

Regina Torné

La malvada matriarca de la familia de la Garza y quien le hacia imposible la vida a su hija menor Tita, fue interpretada por Regina Torné, una actriz mexicana reconocida especialmente por sus papeles en telenovelas, cine y teatro en México.

Su trabajo en el largometraje 'Como agua para chocolate' le valió reconocimiento nacional e internacional consolidándola como una actriz versátil y respetada en el medio artístico. Actualmente tiene 80 años y desde 2016 se encuentra fuera de los reflectores.

Imagen Mezcal Entertainment

Yareli Arizmendi

La hermana mayor de Tita en la película, Rosaura, es quien se casa con Pedro y juega un papel muy importante en la trama. La persona que tuvo la oportunidad de personificarla en escena fue Yareli Arizmendi, una actriz que también es bien conocida en su país de nacimiento, México.

Un dato que quizá no sabías de ella, es que desde hace años es pareja del músico Sergio Arau, quien es el hijo de Alfonso Arau, el director de 'Como agua para chocolate'. ¡Ambos se conocieron en el set e hicieron click!

Imagen The Grosby Group y Getty Images

Claudette Maillé

La mexicana comenzó su carrera en los años 80, pero fue en 1992 cuando saltó a la fama por su interpretación de Gertrudis en la película 'Como agua para chocolate', la hermana rebelde de Tita, quien desafía las convenciones familiares y sociales.

Desde entonces, Maillé ha trabajado en una gran variedad de proyectos, destacándose tanto en papeles dramáticos como en comedias. Su carrera actoral incluye la telenovela 'Rosario Tijeras', la película 'Colosio: el asesinato' y la serie 'La casa de las flores', destacando su capacidad para interpretar personajes fuertes y de gran carácter.

Imagen The Grosby Group