Películas de Netflix

‘Luna sin miel’: la película romántica que está arrasando en Netflix, ¿de qué trata?

‘Luna sin miel’ es la película que está captando la atención de la audiencia de Netflix: ¿de qué trata y quiénes conforman su reparto? Te contamos lo que hay que saber de la comedia romántica.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Oficina
Por:
Redacción.
Video Grandes éxitos regresan a Netflix en mayo: estos son todos los estrenos del mes

El 2024 parece ser el año de regreso de las comedias románticas, pues, a lo largo de los últimos meses, se han estrenado múltiples películas de este género. Desde producciones de grandes presupuestos y con estrellas de renombre hasta otras de menor calibre han acaparado la atención de la audiencia.

Netflix no se ha quedado atrás en la oferta de estas cintas. Entre las adiciones que ha hecho a su catálogo se encuentran ‘Deseo irlandés’ o ‘Nada más que eso’. Más recientemente, ‘Luna sin miel’ se ha convertido en una de las más populares entre sus espectadores: te contamos de qué trata y qué actores forman parte del reparto.

PUBLICIDAD

¿De qué trata la película de Netflix ‘Luna sin miel’?

La película se centra en Noor y Hamad, una pareja de recién casados que pronto se da cuenta de que no tienen nada en común. Cuando se embarcan en su luna de miel, descubren sus diferencias y se enfrentan a una serie de desafíos tanto dramáticos como cómicos.

Su viaje literal les permite explorar las complejidades del amor, las identidades equivocadas y el poder de las segundas oportunidades.

Más sobre Películas de Netflix

¿Los tenis de El Pollo que aparecen en la película ‘Contraataque’ existen en la vida real?
1:02

¿Los tenis de El Pollo que aparecen en la película ‘Contraataque’ existen en la vida real?

Cine y Series
Los errores de ‘Contraataque' que pocos notaron: No solo fue la mirilla del rifle de 'Pollo'
0:50

Los errores de ‘Contraataque' que pocos notaron: No solo fue la mirilla del rifle de 'Pollo'

Cine y Series
¿El grupo ‘Los Murciélagos’ de la película ‘Contraataque’ existe en la vida real?
0:59

¿El grupo ‘Los Murciélagos’ de la película ‘Contraataque’ existe en la vida real?

Cine y Series
¿La película ‘Contraataque’ está basada en hechos reales o todo es ficción?
0:53

¿La película ‘Contraataque’ está basada en hechos reales o todo es ficción?

Cine y Series
Los actores de ‘Contraataque’ sí recibieron entrenamiento militar para la película: así fue
0:51

Los actores de ‘Contraataque’ sí recibieron entrenamiento militar para la película: así fue

Cine y Series
¿Dónde grabaron ‘Contraataque’, la película número 1 en Netflix?
0:53

¿Dónde grabaron ‘Contraataque’, la película número 1 en Netflix?

Cine y Series
¿Por qué el doctor Jaramillo no quería ayudar a la familia de Lucca? No era honesto con ellos
1:07

¿Por qué el doctor Jaramillo no quería ayudar a la familia de Lucca? No era honesto con ellos

Cine y Series
Las mejores películas para un plan tranquilo y romántico en San Valentín
2:14

Las mejores películas para un plan tranquilo y romántico en San Valentín

Cine y Series
Lucca ya no es un niño pequeño como en la película: ya tiene 13 años y así ha mejorado
0:57

Lucca ya no es un niño pequeño como en la película: ya tiene 13 años y así ha mejorado

Cine y Series
¿Cómo funciona el Cytotron? Es más complejo de lo que explicaron en ‘Los dos hemisferios de Lucca’
1:28

¿Cómo funciona el Cytotron? Es más complejo de lo que explicaron en ‘Los dos hemisferios de Lucca’

Cine y Series

A pesar de las diferencias de los protagonistas, la película ofrece una visión única de las complejidades del amor y las segundas oportunidades.

Un dato importante de mencionar es que la película es de Kuwait, demostrando que el atractivo del cine trasciende las barreras culturales.

'Luna sin miel', película de Netflix.
'Luna sin miel', película de Netflix.
Imagen Netflix

Reparto de ‘Luna sin miel’: ¿quiénes son los actores de la película?

Dado su origen kuwaití, el elenco de la producción de Netflix es mayormente desconocido para el público occidental. Aun así, ya están llamando la atención de los espectadores.

El elenco de ‘Luna sin miel’ está encabezado por Nour Al Ghandour y Mahmoud Boushahri, quienes interpretan a Noor y Hamad, respectivamente.

La cinta marca el debut en pantalla de la bloguera de moda y modelo kuwaití Ascia Al Faraj, quien asume el papel de Amal, la dedicada esposa de Wael.

Por su parte, el amigo cercano y casamentero secreto de Noor, Wael, es interpretado por Mahdi Barwiz.

'Luna sin miel', película de Netflix.
'Luna sin miel', película de Netflix.
Imagen Netflix


El reparto de la película de Netflix se complementa con los talentos de Faisal Almezel, Amal Mohammed, Ghorour, Reem Alnajem, Zaman Abdullah y Qahtan Alqahtani.

PUBLICIDAD

¿La película ‘Luna sin miel’ está basada en un libro?

Si bien existe un libro llamado ‘Una luna sin miel’, de la autoría de Christina Lauren, la película que ha ganado tanta popularidad en Netflix es una historia separada y completamente original. El filme fue producido por Eagle Films, escrita por Eiad Saleh y dirigida por Elie El Semaan.

'Luna sin miel'.
'Luna sin miel'.
Imagen Netflix


¿Ya viste ‘Luna sin miel’?, ¿la película de Kuwait te llama la atención? Escribe tu opinión en los comentarios.

Relacionados:
Películas de NetflixPelículas románticasNetflixPelículasCine

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD