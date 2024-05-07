‘Luna sin miel’: la película romántica que está arrasando en Netflix, ¿de qué trata?

Video Grandes éxitos regresan a Netflix en mayo: estos son todos los estrenos del mes

El 2024 parece ser el año de regreso de las comedias románticas, pues, a lo largo de los últimos meses, se han estrenado múltiples películas de este género. Desde producciones de grandes presupuestos y con estrellas de renombre hasta otras de menor calibre han acaparado la atención de la audiencia.

Netflix no se ha quedado atrás en la oferta de estas cintas. Entre las adiciones que ha hecho a su catálogo se encuentran ‘Deseo irlandés’ o ‘Nada más que eso’. Más recientemente, ‘Luna sin miel’ se ha convertido en una de las más populares entre sus espectadores: te contamos de qué trata y qué actores forman parte del reparto.

¿De qué trata la película de Netflix ‘Luna sin miel’?

La película se centra en Noor y Hamad, una pareja de recién casados que pronto se da cuenta de que no tienen nada en común. Cuando se embarcan en su luna de miel, descubren sus diferencias y se enfrentan a una serie de desafíos tanto dramáticos como cómicos.

Su viaje literal les permite explorar las complejidades del amor, las identidades equivocadas y el poder de las segundas oportunidades.

A pesar de las diferencias de los protagonistas, la película ofrece una visión única de las complejidades del amor y las segundas oportunidades.

Un dato importante de mencionar es que la película es de Kuwait, demostrando que el atractivo del cine trasciende las barreras culturales.

'Luna sin miel', película de Netflix.

Reparto de ‘Luna sin miel’: ¿quiénes son los actores de la película?

Dado su origen kuwaití, el elenco de la producción de Netflix es mayormente desconocido para el público occidental. Aun así, ya están llamando la atención de los espectadores.

El elenco de ‘Luna sin miel’ está encabezado por Nour Al Ghandour y Mahmoud Boushahri, quienes interpretan a Noor y Hamad, respectivamente.

La cinta marca el debut en pantalla de la bloguera de moda y modelo kuwaití Ascia Al Faraj, quien asume el papel de Amal, la dedicada esposa de Wael.

Por su parte, el amigo cercano y casamentero secreto de Noor, Wael, es interpretado por Mahdi Barwiz.

'Luna sin miel', película de Netflix.



El reparto de la película de Netflix se complementa con los talentos de Faisal Almezel, Amal Mohammed, Ghorour, Reem Alnajem, Zaman Abdullah y Qahtan Alqahtani.

¿La película ‘Luna sin miel’ está basada en un libro?

Si bien existe un libro llamado ‘Una luna sin miel’, de la autoría de Christina Lauren, la película que ha ganado tanta popularidad en Netflix es una historia separada y completamente original. El filme fue producido por Eagle Films, escrita por Eiad Saleh y dirigida por Elie El Semaan.

'Luna sin miel'.