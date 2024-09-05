50 películas que son perfectas para ver con tus amigas en una noche de chicas

Video 7 lecciones de vida que aprendimos de La La Land

Las pijamadas son el plan perfecto para convivir con tus mejores amigas. Pueden platicar toda la noche, contarse los últimos chismes, compartir historias y tips de belleza.

Las películas son una gran opción para esas ocasiones. Checa nuestras recomendaciones y arma un maratón de cine con tus amigas.

#1 Chicas pesadas (Mean Girls)

Cady Heron es una chica que vivió su infancia y parte de su juventud en África, por lo tanto, fue educada en casa. Ahora deberá entrar a la preparatoria y adaptarse a todas las reglas sociales que no conocía.

#2 Mamma Mia!

Sophie va a casarse pronto y quiere que su padre la lleve al altar, pero hay un problema: ella no sabe quién es. Con ayuda del diario de su madre, Donna, y a escondidas de ella, Sophie invitará a 3 hombres para descubrir quien es su verdadero papá. Es un musical repleto de canciones de ABBA.

Meryl Streep protagoniza 'Mamma Mia!' Imagen Universal Pictures

#3 Orgullo y Prejuicio

Elizabeth Bennet es una joven que disfruta de leer y caminar al aire libre. Además, tiene una madre que está obsesionada con encontrarle un esposo adinerado a cada una de sus hijas. Elizabeth se cruzará con el Sr. Darcy, un joven frío y orgulloso, pero quizás no sean tan diferentes el uno del otro. La historia está basada en el libro homónimo de Jane Austen, publicado en 1813.

#4 A todos los chicos de los que me enamoré

Película original de Netflix, basada en el libro con el mismo nombre de la escritora Jenny Han. Lara Jean es una adolescente que sueña con las historias de amor. Cada vez que siente algo por un chico escribe una carta y la guarda para sí misma. Pero, ¿que pasaría si esas cartas llegaran a sus respectivos destinatarios?

Luego de ver la primera querrás seguir con sus dos secuelas. Imagen Netflix

#5 La la land

Mia es una aspirante a actriz y Sebastian un músico de jazz. Pronto sus vidas se cruzarán e intentarán cumplir sus sueños juntos, pero el camino a Hollywood no es tan sencillo. Un musical que te hará sonreír y llorar a la vez.

Imagen IMDb

#6 Moulin Rouge

Christian es un joven escritor obsesionado con el amor. Una noche conoce a Satine, la estrella del cabaret Moulin Rouge . Pronto descubrirán que quizá sean el uno para el otro, pero su amor es imposible. Otro musical que reúne algunas de las mejores canciones de la historia.

Imagen 20th Century Fox

#7 10 cosas que odio de ti

Bianca es una adolescente con intereses comunes a cualquier chica de su edad: divertirse, ser popular y salir con chicos. Pero su padre es estricto y no le permitirá relacionarse con ningún hombre, a menos que su antipática hermana Kat también lo haga. Bianca tendrá que ingeniárselas para salirse con la suya.

Imagen Touchstone Pictures

#8 Breakfast at Tiffany's

Holly es una neoyorquina obsesionada con vivir rodeada de lujos y bienes materiales. Su vida cambiará cuando conozca a Paul, un escritor cuyo único sustento es una señora adinerada.

#9 Mujer bonita

Vivian es una mujer "de la vida galante" en Los Ángeles. Una noche se encuentra con Edward, un hombre adinerado en busca de compañía. No tardarán mucho en darse cuenta que en su relación hay algo más en común que el dinero.

Imagen Touchstone Pictures

#10 El diario de Bridget Jones

Bridget es una mujer acomplejada por su cuerpo y por seguir soltera a sus más de 30 años. Ella está en búsqueda de un hombre que pueda complacerla en todos los sentidos.

'El diario de Bridget Jones' Imagen The Grosby Group

#11 Damas en guerra

Lillian, la mejor amiga de Annie, va a casarse. Ella tendrá que ser su dama de honor, aunque su vida sea un completo desastre. Sin darse cuenta, Annie se enfrentará con Helen, una mujer casi perfecta. Ambas harán de todo para complacer a la futura novia.

#12 Loco y estúpido amor

Cal es un hombre con dos hijos y una hermosa esposa llamada Emily. Él creía que tenía una vida perfecta, hasta que Emily decide pedirle el divorcio y confiesa haberle sido infiel. Cal volverá al mundo de las citas con ayuda de Jacob, un joven guapo y experto en conquistar mujeres.

#13 Vaselina

Sandy es una chica inocente que conoce a Danny en sus vacaciones. Ellos pasan un verano increíble pensando que no volverían a verse, pero Sandy termina ingresando a la misma escuela que Danny. Así, se dará cuenta de que él no era lo que pensaba.

Imagen Instagram

#14 Realmente amor

Diversas -y complicadas- historias de amor se entrelazan en esta película. Todas llegan al punto culminante justo en Nochebuena. Un gran reparto de actores y diez grandes relatos se reúnen en esta cinta.

#15 Medianoche en París

Un escritor apasionado viaja a París junto con su esposa. Paseando solo por la ciudad encuentra la manera de viajar al pasado y conoce a grandes figuras del arte, la literatura y la música.

#16 A él no le gustas tanto

Gigi está obsesionada con encontrar al hombre perfecto, pero no se da cuenta de las segundas intenciones que algunos individuos llegan a tener. Alex, el dueño de un bar, la ayudará a ver sus errores y a evitar que le rompan el corazón. Múltiples historias se unen alrededor.

La película cuenta con la participación de reconocidos actores como Jennifer Connelly, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, entre otros. Imagen Warner Bros.

#17 Ruby, la chica de mis sueños

Calvin es un joven escritor con un best seller que lo llevó a la fama. Sin embargo, no es feliz: su padre murió, terminó con su novia y a raíz de eso le es imposible escribir de nuevo. En un sueño tiene una revelación con una chica llamada Ruby. Inspirado por ese sueño empieza a escribir sobre ella, hasta que un día la chica se vuelve realidad.

#18 Her

Theodore es un hombre solitario y divorciado, pero cree firmemente en el amor. Después de ver varios anuncios, decide comprarse un sistema operativo asistente llamado Samantha. Rápidamente logran enamorarse el uno del otro, por más imposible que parezca.

#19 El diablo viste a la moda

Andy es una periodista seriamente preocupada por su futuro profesional. Con el objetivo de obtener experiencia, comienza a trabajar como la asistente de Miranda Priestly, quien es la editora de Runway, la revista de moda más importante. Pero Andy nunca imaginó que su nueva jefa sería la mujer más exigente del mundo de la moda.

Fue protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt y se basa en las vivencias de la autora durante su estancia en ‘Vogue’. Claro que la película ayudó a popularizar el libro a nivel mundial, el cual ya era 'bestseller' en Estados Unidos. Imagen Th Grosby Group

#20 Sex & The City: La película

Seas o no fan de la serie, esta es una película obligada, pues tiene moda, belleza, drama y romance. La vida de las cuatro famosas amigas: Miranda, Carrie, Charlotte y Samantha continúa unida, y una de ellas está lista para dar el siguiente paso en el amor, pero puede que las cosas no salgan tan bien.

#21 Mi novio es un zombie

Los zombies han invadido nuestro mundo. Afortunadamente, algunas personas han logrado sobrevivir y se dedican a ejecutar a los muertos-vivientes para lograr acabar con la epidemia. En una de las cacerías 'R.', un zombie que no recuerda nada de sí mismo, se enamora de Julie, una de las exterminadoras.

#22 La forma del agua

Elisa es una trabajadora de limpieza en un laboratorio secreto, el cual está a cargo del gobierno norteamericano durante la Guerra Fría. Mientras labora, encuentra una extraña criatura con la cual logrará conectarse emocionalmente. Ahora tiene que descubrir cómo mantener a salvo a la peculiar bestia.

Imagen EPK.TV

#23 Cómo perder a un hombre en 10 días

Andy es escritora de una prestigiosa revista para mujeres y su editora le encargará una tarea especial: los pasos para perder a un hombre en sólo 10 días. Con tácticas comunes y otras un tanto absurdas enloquecerán a Ben, el hombre elegido, para después alejarlo. Aunque él también tiene sus propios intereses: si logra enamorar a una mujer en poco más de una semana, obtendrá un ascenso laboral.

#24 Amor mío

Si el drama es lo suyo, esta película francesa es una excelente opción. Tony es una abogada alegre y simpática, después de encontrarse casualmente con Georgio, ambos tendrán un intenso romance. Pero ninguno se imagina que el amor podría llegar a ser tan doloroso.

#25 Empezar otra vez

Gretta decide retomar su pasión más apreciada: la música. Esto después de sufrir una gran decepción amorosa. Un productor musical, quien se encuentra cerca de la ruina, escucha las composiciones de Gretta en un bar, Ambos emprenderán juntos el camino hacia el éxito, por más complicado que sea.

#26 Carrie

Carrie es tímida, antisocial y retraída, por lo que sufre de maltratos y humillaciones por parte de sus compañeros. Sue, una de las estudiantes, se siente culpable después de haberse burlado de Carrie y decide compensar su error haciendo que su novio, Tommy, invite a la pobre chica al baile escolar.

Poco a poco, Carrie descubrirá que tiene habilidades que las demás personas no. Esta cinta está basada en la obra homónima de Stephen King.

Carrie Imagen Two Pines Entertainment

#27 La chica danesa

El pintor Eignar Wegener descubre que se siente internamente una mujer, y por más que luche contra ello, tendrá que aceptarlo. Su esposa, Gerda, será un gran apoyo para aceptar los cambios que Eignar está sintiendo.

#28 500 días con ella

Tom es un gran creyente del amor desde muy joven. En cambio, Summer es totalmente ajena al romance y todo lo que conlleva. Aún siendo tan diferentes, deciden pasar tiempo juntos, sin ninguna clase de compromiso. Pero no todo puede salir bien.

500 días con ella Imagen Fox Searchlight Pictures

#29 Por siempre Cenicienta

Ubicada en la Francia renacentista, esta cinta retoma el ya conocido cuento de hadas La Cenicienta. Danielle, la protagonista, es una chica muy inteligente, ávida de la lectura y bondadosa. Su único infortunio es ser huérfana y tener por familia a una exigente madrastra y a sus dos hijas.

#30 Love, Rosie

Rosie y Alex han sido mejores amigos desde la infancia. Su cercanía es tanta, que ambos deciden irse a estudiar a Boston. Todo parece perfecto hasta que Rosie descubre que está embarazada de un chico de la escuela. Sus planes deberán cambiar.

#31 Nuestros amantes

En una cafetería ubicada en las calles de España, un hombre y una mujer se conocen. Ambos tienen el corazón roto, aunque no lo saben. Pronto iniciarán una relación peculiar, pero muy divertida, en donde la única condición es no enamorarse.

#32 Si tuviera 30

Un buen día Jenna, una niña de 13 años, despierta convertida en una mujer de 30. Además, descubre que es todo lo que siempre había deseado: tiene un excelente trabajo, una gran casa y su novio es un guapo deportista. Sin embargo, se sorprende al darse cuenta que quizá esa vida "perfecta" no la hace feliz.

#33 Guerra de novias

El sueño desde pequeñas de las mejores amigas, Liv y Emma, es tener una boda perfecta en junio. Pero su amistad se verá afectada cuando, por error, ambas ceremonias se programen el mismo día. Pronto terminarán envueltas en una divertida guerra para ver quien tendrá la mejor boda.

#34 ¿Sólo amigos?

Cuando Wallace conoce a Chantry queda totalmente deslumbrado por ella. Justo cuando estaba dispuesto a invitarla a salir, descubre que ella tiene una relación estable. Ahora tendrá que conformarse con ser tan sólo su amigo, para mantenerse cerca de ella.

#35 Cuestión de tiempo

Tim llega a los 21 años de edad y descubre que él y todos los hombres de su familia pueden viajar en el tiempo. Con esa ventaja, Tim hará todo lo posible para volver a ver a Mary. Y aunque no puede arreglar todos los problemas cotidianos, terminará usando esa cualidad a su favor.

#36 Six years

Mel y Dan tienen una relación desde hace seis años, Todo podría parecer perfecto en una relación larga y estable, pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro, cuando los caminos de cada uno vayan a direcciones diferentes.

#37 La boda de mi mejor amigo

Julianne es una exitosa crítica de gastronomía que descubre estar enamorada de Michael, su mejor amigo. Se percata de esto justo después de saber que él va a casarse con alguien más. Así, ella intentará separar a la pareja por todos los medios.

Imagen TriStar Pictures

#38 La propuesta

Margaret es una editora de libros que está excesivamente comprometida con su trabajo. Todos sus compañeros la odian por ser poco amable y demasiado exigente, en especial su asistente Andrew.

Cuando Margaret descubra que están a punto de deportarla por la expiración de su visa, obligará a Andrew a casarse con ella y así obtener la ciudadanía norteamericana. Fingir una relación, para no ser encarcelados, será una tarea bastante difícil.

Ryan Reynolds protagonizó 'La propuesta' junto a Sandra Bullock en 2009. Imagen Buenavista Pictures.

#39 Ocean's 8: las estafadoras

Después de pasar varios años en prisión, Debbie Ocean planea una gran estafa que incluye uno de los diamantes más caros del mundo. Una fiesta de gala y el mejor equipo de mujeres es todo lo que necesita para llevar a cabo su plan.

El increíble elenco incluye actrices como Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter y Rihanna.

Imagen Warner Bros. Pictures

#40 3 metros sobre el cielo

Babi es una joven tranquila e inocente de 17 años, que pertenece a una familia con un gran nivel de vida. Su actitud comenzará a cambiar cuando conozca a Hache, un motociclista rebelde y con problemas de ira. Su amor deberá enfrentar todas las diferencias y obstáculos que se les presenten.

#41 Diario de una pasión

Noah y Allie vivirán un apasionado romance de verano, pero su amor se ve afectado por las diferencias sociales que existen entre ellos. Si quieren permanecer juntos tendrán que luchar contra las adversidades y contra sus propios temperamentos.

#42 27 bodas

Jane siempre quiere mantener el control y ayudar a los demás. Esto la ha llevado a ser dama de honor en 27 bodas diferentes. Ha vivido un largo tiempo enamorada de su jefe, George, y su corazón se verá afectado cuando su hermana menor, Tess, inicie una relación con él.

'27 dresses' Imagen Fox 2000 Pictures

#43 La chica de rosa

Andie es una chica poco convencial. Sólo tiene algunos amigos y no busca encajar en el estereotipo de los demás alumnos de la escuela. Tendrá que aferrarse a su propia personalidad cuando Blane, un chico popular, se interese en ella.

#44 El club de los cinco

Otro gran filme de John Hughes. Cinco chicos deben quedarse castigados un sábado en la biblioteca de la escuela. Cada uno de ellos tiene una personalidad diferente: está el deportista, la popular, el nerd, la rara y el rudo. Tras convivir tanto tiempo, se darán cuenta de que son más parecidos entre sí de lo que pensaban.

#45 La teoría del todo

Está basada en la historia del brillante físico Stephen Hawking, quien tuvo que vivir con una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, la cual le quitó movilidad y control de su cuerpo de manera paulatina. Jane, su esposa, fue un pilar indispensable en la vida del científico.

Imagen Universal Pictures

#46 La decisión más difícil

Anna es una pequeña niña que fue engendrada para ser totalmente compatible y donante de su hermana Kate, quien sufre de leucemia. Anna decidirá que ya no quiere cumplir más este rol en la familia, por lo cual demandará a sus padres para poder tomar ella misma todas sus decisiones médicas.

Cameron Diaz y Sofia Vassilieva en 'La decisión mas difícil' Imagen 2009 Warner Home Entertainment

#47 La habitación

Joy fue raptada por un hombre, quien la mantiene cautiva en una pequeña habitación sin ventanas. Ahí mismo nació su hijo, Jack, producto de una violación por parte del secuestrador. Jack no sabe que existe un mundo afuera, piensa que el universo se compone tan sólo de él mismo, su madre y el pequeño cobertizo.

#48 17 otra vez

Mike no es un hombre feliz: tiene un trabajo donde no lo valoran, se está divorciando y lleva una relación poco cercana con sus hijos. En búsqueda de una segunda oportunidad, Mike de pronto vuelve a tener 17 años y es la ocasión perfecta para reflexionar sobre su vida y los errores que ha cometido.

#49 Sierra Burgess es una loser

Sierra es una chica muy inteligente pero poco popular. Constantemente es acosada por Veronica, una compañera de la escuela. Por casualidad, un chico muy guapo y sensible le envía un mensaje a Sierra, pensando que es Verónica. Ella, asustada de no interesarle a causa de su físico, decide no decirle su identidad. ¡Todo con tal de seguir hablando con él!

#50 De amor y otras adicciones

Jamie es un hombre mujeriego y sin interés de una relación seria. Pero su opinión cambia después de pasar tiempo con Maggie, pues descubre que ya no puede separarse de ella. Maggie padece la enfermedad de Parkinson, lo cual hará que su vida no sea nada fácil.