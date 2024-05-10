¿Recuerdas al galán de 'Un viernes de Locos'? Tiene 42 años y aparece en 'La madre de la novia'

Video Taylor Lautner y otros galanes adolescentes que desaparecieron de Hollywood, ¿qué fue de ellos?

'La madre de la novia' es la nueva comedia romántica de Netflix, y su historia se centra en Lana, una mujer que acompaña a su hija a Tailandia para casarse. Sin embargo, al conocer a RJ, el prometido de la joven, se percata de que él es hijo de su antiguo novio de la universidad, Will, lo cual provoca un ambiente de tensión.

Chad Michael Murray enamora a la audiencia en la película de Netflix 'La madre de la novia'

Algunos de los actores que participan en ella son Brooke Shields, Miranda Cosgrove y Benjamin Bratt, pero lo que nadie esperaba era ver al atractivo actor Chad Michael Murray. En la cinta, da vida a Lucas, un joven médico que conoce a Lana en el hotel donde se hospeda y quien atrae su mirada desde el inicio.

Si bien su nombre podría no ser familiar de inmediato, él es aquel famoso que robó los suspiros de todos con su galanura en la cinta de 2003 'Un viernes de locos', bajo el papel de Jake, el interés romántico de Anna Coleman.

Por si fuera poco, el hombre originario de la ciudad de Nueva York también apareció en 'La nueva cenicienta' en 2004 junto a Hilary Duff, interpretando a Austin, un destacado jugador de fútbol americano que termina enamorándose de la protagonista Sam al intercambiar correos electrónicos.

Al trabajar en la cinta de Disney, el actor tenía alrededor de 22 años, y ahora, a sus 42, demostró que luce mejor que nunca. Su nombre comenzó a ser tendencia en las redes sociales poco después del estreno de 'La madre de la novia'.

Miles de internautas, que quedaron flechados con su físico hace más de 20 años, comentaron que Chad se volvió como los buenos vinos y no tardaron en halagar lo bien que se ve.

"Vaya, vaya, no sabía que la película sería así de interesante", "Chad sigue igual de guapo, OMG volvió ese crush que tenía por él", "Me volvió a enamorar", "¿Soy yo o se puso más guapo?", "Soy un gran fan del cuarentón Chad Michael Murray", "Este actor jamás se vio mejor", "Nada más porque aparece él veré la película, es un hombre guapísimo", o "Tenía borrado de mi memoria a Chad desde hace años y gracias a la película mi amor por él volvió", fueron algunos de ellos.



Aunque muchos pensarían que Chad estuvo fuera de la pantalla grande por años y regresó para 'La madre de la novia', resulta que en realidad jamás dejó la actuación y ha participado en más de 50 películas y series desde su debut en el año 2000, entre las que destacan 'Sullivan's Crossing', 'La fortaleza', 'Riverdale' o 'La casa de cera'.

