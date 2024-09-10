Películas románticas

9 galanes de películas románticas que en realidad son patanes (no tengas un novio como ellos)

Existen películas tan románticas, que nos dan ganas de vivir una historia igual. Sin embargo, los galanes de esos filmes no siempre son de ensueño, algunos tienen conductas bastante tóxicas, como estos 9.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Daniela Flores's profile picture
Por:Daniela Flores
Video Mark Ruffalo estuvo a punto de renunciar a 'Si tuviera 30' por culpa de esta escena

#1 Nate de 'El diablo viste a la moda'

Nate tiene buen corazón, sin embargo, actúo de forma egoísta con Andy. Es cierto que el trabajo de la periodista era sumamente demandante, pero lejos de apoyarla, la hizo sentir mal en diversos momentos.

#2 Big de 'Sex and The City'

PUBLICIDAD

Ya conocíamos a Big desde la exitosa serie, pero en la película superó todo lo que le había hecho anteriormente a Carrie.

En la cinta, estrenada en 2008, la deja plantada en el altar y se excusa diciendo que él no quería una boda grande. Aún no entendemos por qué ella lo perdonó.

#3 Daniel Cleaver de 'El diario de Bridget Jones'

Daniel Cleaver es uno de los peores galanes. Por supuesto, es muy atractivo pero jamás fue honesto con Bridget y se aprovechó de ella en más de una ocasión. Además, interfirió en la relación entre ella y Mark Darcy.

Más sobre Películas románticas

Las mejores películas para un plan tranquilo y romántico en San Valentín
2:14

Las mejores películas para un plan tranquilo y romántico en San Valentín

Cine y Series
'Como agua para chocolate' se estrenó hace 32 años, ¿qué ha sido del elenco de la película?
3 mins

'Como agua para chocolate' se estrenó hace 32 años, ¿qué ha sido del elenco de la película?

Cine y Series
50 películas que son perfectas para ver con tus amigas en una noche de chicas
13 mins

50 películas que son perfectas para ver con tus amigas en una noche de chicas

Cine y Series
La película erótica 'El precio del placer' está basada en una historia real (vela en Netflix)
3 mins

La película erótica 'El precio del placer' está basada en una historia real (vela en Netflix)

Cine y Series
Drew Barrymore revela cómo iba a ser el final de 'Como si fuera la primera vez': es devastador
3 mins

Drew Barrymore revela cómo iba a ser el final de 'Como si fuera la primera vez': es devastador

Cine y Series
'Intensamente 2' tiene un nombre muy gracioso en España: títulos de películas que causaron burlas
3 mins

'Intensamente 2' tiene un nombre muy gracioso en España: títulos de películas que causaron burlas

Cine y Series
¿Recuerdas al galán de 'Un viernes de Locos'? Tiene 42 años y aparece en 'La madre de la novia'
2 mins

¿Recuerdas al galán de 'Un viernes de Locos'? Tiene 42 años y aparece en 'La madre de la novia'

Cine y Series
‘La idea de ti’: ¿Cómo hicieron la música de la banda August Moon? (Y su conexión con One Direction)
3 mins

‘La idea de ti’: ¿Cómo hicieron la música de la banda August Moon? (Y su conexión con One Direction)

Cine y Series
‘Luna sin miel’: la película romántica que está arrasando en Netflix, ¿de qué trata?
2 mins

‘Luna sin miel’: la película romántica que está arrasando en Netflix, ¿de qué trata?

Cine y Series
Películas para ver con tu mamá: tienen mensajes profundos que las harán sentirse más unidas
3 mins

Películas para ver con tu mamá: tienen mensajes profundos que las harán sentirse más unidas

Cine y Series

#4 El Sr. Wickham de 'Orgullo y prejuicio'

George Wickham no fue sincero jamás. Mintió acerca de su pelea con el Sr. Darcy e intentó engañar a Lizzy. Luego, se fugó con Lydia y estuvo a punto de arruinar a toda la familia Bennet.

#5 Tom Hansen de '500 días con ella'

Summer fue muy clara desde el inicio: ella no buscaba una relación seria y Tom aceptó involucrarse con ella bajo esas condiciones. Claro, no fue su culpa haberse enamorado pero sí no ser honesto y querer hacerla cambiar.

#6 Sebastian de 'Cruel Intentions' ('Jugos sexuales')

Sebastian era tan malvado como su hermanastra. Es arrogante, egoísta y usa a las mujeres para su beneficio propio. Incluso, hace la apuesta con Kathryn para aprovecharse de Annette, y aunque al final se enamora y cambia, eso no justifica lo que hizo antes.

Imagen Columbia Pictures

#7 Ben de 'Ligeramente embarazada'

Quizá Ben tenía un corazón noble y sus intenciones eran buenas. Pero, era realmente inmaduro y muy irresponsable. Un bebé estaba a punto de llegar a su vida y él seguía sin intenciones de modificar su estilo de vida para convertirse en un padre ejemplar.

#8 Christian Grey de 'Cincuenta sombras de Grey'

Está claro que Christian Grey tiene un pasado oscuro y traumático, pero tiene todo el dinero del mundo y ni así busca ayuda profesional. Además, es dominante, controlador y muy posesivo con Anastasia.

#9 Tom de 'Quiero robarme a la novia'

Tom conoce desde la universidad a Hannah y sólo la ve como su mejor amiga, pero eso cambia cuando ella encuentra a un apuesto hombre que está lleno de virtudes y con el que se va a casar. El protagonista, en lugar de ser honesto, busca la forma de sabotear la boda.

Relacionados:
Películas románticasPelículasCineSex and the City

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD