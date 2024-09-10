9 galanes de películas románticas que en realidad son patanes (no tengas un novio como ellos)

Video Mark Ruffalo estuvo a punto de renunciar a 'Si tuviera 30' por culpa de esta escena

#1 Nate de 'El diablo viste a la moda'

Nate tiene buen corazón, sin embargo, actúo de forma egoísta con Andy. Es cierto que el trabajo de la periodista era sumamente demandante, pero lejos de apoyarla, la hizo sentir mal en diversos momentos.

#2 Big de 'Sex and The City'

PUBLICIDAD

Ya conocíamos a Big desde la exitosa serie, pero en la película superó todo lo que le había hecho anteriormente a Carrie.

En la cinta, estrenada en 2008, la deja plantada en el altar y se excusa diciendo que él no quería una boda grande. Aún no entendemos por qué ella lo perdonó.

#3 Daniel Cleaver de 'El diario de Bridget Jones'

Daniel Cleaver es uno de los peores galanes. Por supuesto, es muy atractivo pero jamás fue honesto con Bridget y se aprovechó de ella en más de una ocasión. Además, interfirió en la relación entre ella y Mark Darcy.

#4 El Sr. Wickham de 'Orgullo y prejuicio'

George Wickham no fue sincero jamás. Mintió acerca de su pelea con el Sr. Darcy e intentó engañar a Lizzy. Luego, se fugó con Lydia y estuvo a punto de arruinar a toda la familia Bennet.

#5 Tom Hansen de '500 días con ella'

Summer fue muy clara desde el inicio: ella no buscaba una relación seria y Tom aceptó involucrarse con ella bajo esas condiciones. Claro, no fue su culpa haberse enamorado pero sí no ser honesto y querer hacerla cambiar.

#6 Sebastian de 'Cruel Intentions' ('Jugos sexuales')

Sebastian era tan malvado como su hermanastra. Es arrogante, egoísta y usa a las mujeres para su beneficio propio. Incluso, hace la apuesta con Kathryn para aprovecharse de Annette, y aunque al final se enamora y cambia, eso no justifica lo que hizo antes.

Imagen Columbia Pictures

#7 Ben de 'Ligeramente embarazada'

Quizá Ben tenía un corazón noble y sus intenciones eran buenas. Pero, era realmente inmaduro y muy irresponsable. Un bebé estaba a punto de llegar a su vida y él seguía sin intenciones de modificar su estilo de vida para convertirse en un padre ejemplar.

#8 Christian Grey de 'Cincuenta sombras de Grey'

Está claro que Christian Grey tiene un pasado oscuro y traumático, pero tiene todo el dinero del mundo y ni así busca ayuda profesional. Además, es dominante, controlador y muy posesivo con Anastasia.

#9 Tom de 'Quiero robarme a la novia'