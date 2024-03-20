‘Toy Story 5’, ‘Intensa-mente 2’ y más: Fechas de estreno de las películas de Disney/Pixar

Video Boo es la mamá de Andy y las pistas estuvieron frente a nosotros todo este tiempo

Tras estrenar en cines, por primera vez, ‘Soul’, ‘Red’ y ‘Luca’, ya que las tres cintas de Pixar se fueron directamente a Disney+ durante la pandemia de Covid-19, el estudio está listo para estrenar nuevas cintas animadas de sus secuelas más populares.

'Intensa-Mente 2' llegará a los cines en 2024, mientras que 'Toy Story 5' se estrenará en 2026. Imagen Disney/Pixar

¿Qué estrenos tiene preparados Disney y Pixar para 2024?

PUBLICIDAD

Tras celebrar los 100 años de Disney con el estreno de ‘Wish’ el año pasado, es momento de conocer cuáles son los filmes animados que el estudio tiene preparados para este 2024.

‘Moana 2’



De acuerdo con la sinopsis oficial, Moana se embarcará en un viaje por los mares lejanos de Oceanía y se adentrará en peligrosas aguas perdidas tras una inesperada llamada de sus ancestros.

La película que traerá de vuelta a Dwayne Johnson y Auli'i Cravalho se estrena el 27 de noviembre, al menos en Estados Unidos.

‘Intensa-Mente 2’



Ahora Riley es una adolescente de 13 años, por lo que el cuartel general sufre una remodelación con la llegada de nuevas emociones; Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado tendrán que aprender a lidiar con Ansiedad, Vergüenza, Envidia y Ennui (Aburrimiento).

La secuela de ‘Intensa-Mente’ se estrena en cines en México el 13 de junio de 2024, mientras que en Estados Unidos será el 14 de junio.

‘Mufasa: El Rey León’



Tras el éxito del live-action de ‘El Rey León’ en 2019, Disney presentará una precuela donde conoceremos los orígenes de Mufasa, el padre de Simba y cuya muerte es una de las más traumáticas y recordadas en la historia del cine.

La película sobre Mufasa se estrenará el 20 de diciembre de 2024, justo a tiempo para las fiestas decembrinas y las vacaciones de fin de año.

‘Zootopia 2’ y otras películas que veremos en 2025

Nick y Judy estarán de regreso en una nueva aventura en 'Zootopia 2', la cual llegará a las salas de cine el 26 de noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

‘Elio’, la nueva película de Pixar, debía estrenarse el 1 de marzo de 2024, pero tras la huelga de escritores y actores de la SAG-AFTRA, Pixar retrasó su estreno y ahora estará en cines hasta el 13 de junio de 2025.

¡Sí, también habrá una tercera película de ‘Frozen’!

Las hermanas Ana y Elsa, junto a Olaf, Kristoff y Sven estarán de vuelta en la pantalla grande el 25 de noviembre de 2026.

Además, ese mismo año tendremos otra película de ‘Toy Story’, pero aún se desconoce cuál será la trama, ya que en la cuarta entrega Woody se quedó en la feria junto a Betty, mientras que Buzz Lightyear se fue con Bonnie y el resto de los juguetes.

'Toy Story 4' se estrenó en junio de 2019 Imagen Disney/Pixar