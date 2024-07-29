¿'Deadpool 3' tiene escena post-créditos? Esto es lo que puedes esperar en la película

Video Ryan Reynolds no quería usar la canción ‘Bye Bye Bye’ en ’Deadpool 3’: Su esposa lo convenció

Después de una larga espera, la película 'Deadpool & Wolverine' por fin ya está en los cines y, como ya es tradición en las producciones del MCU, no se salvó de tener un par de escenas post-créditos.



La cinta cuenta con dos escenas, las cuales dejaron encantados y muy satisfechos a los fanáticos de Deadpool. La primera apareció al lado de los créditos de los actores y del equipo de producción (en una pequeña ventana), y es un video que hacía un conmovedor tributo a las películas de X-Men y al legado de Marvel.

PUBLICIDAD

En dicha secuencia se muestran algunos de los momentos que se grabaron en el backstage, durante las filmaciones de diversas películas del MCU.

En las imágenes se pueden ver a varios de los actores que participaron en estos filmes, desde Ian McKellen probándose el casco de Magneto en la saga de 'X-Men', hasta Jennifer Garner ensayando coreografías de pelea para su personaje Elektra, y por supuesto a un Hugh Jackman más joven haciendo su debut en las películas de mutantes.



Además, hay un homenaje especial a Stan Lee, que recuerda su invaluable contribución al mundo de Marvel, lo que hizo que los seguidores de las películas se sintieran nostálgicos.

En la segunda escena, que aparece al final de los créditos, se proporciona un cierre a un evento importante en la película.

Durante la trama, Deadpool, Wolverine y Johnny Storm (la Antorcha Humana) son capturados por los secuaces de Cassandra Nova. Al ser presentados frente a la villana, Wade delata al integrante de Los 4 Fantásticos con una creativa retahíla de insultos, que provoca que la hermana gemela del Profesor X extermine de una forma muy salvaje a Johnny. La culpabilidad señala a Deadpool, lo que se convierte en un tema recurrente a lo largo de la película.

Sin embargo, en la escena post-créditos, Deadpool rompe la cuarta pared y les dice a los espectadores que tiene pruebas de que Johnny dijo todo eso de Cassandra, y que no fue un invento suyo.

El antihéroe tiene como escenario de fondo a la Agencia de Variación Temporal (AVT), es ahí donde el antihéroe encuentra las pruebas de su inocencia, y revela que los insultos que atribuyó a Storm eran reales, salvando así su reputación.

Esta revelación no solo agrega un toque adicional de humor, tabién muestra el ingenio del personaje para salirse con la suya, algo que los fans aprecian enormemente.

PUBLICIDAD

Aunque en estas escenas no se dieron pistas importantes sobre el futuro de Deadpool, la primera podría interpretarse como un guiño de nostalgia de Marvel a su audiencia, recordándoles la evolución de sus personajes favoritos a lo largo de los años. Mientras que la segunda es un recordatorio que refuerza la naturaleza de Deadpool, que él siempre dice la verdad, incluso si sus acciones tienen consecuencias graves.