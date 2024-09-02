Así crearon los aterradores dedos de Cassandra Nova en 'Deadpool 3': no usaron CGI

Video ¿Cassandra Nova peleó con Thanos y lo derrotó? Esta escena en ‘Deadpool 3’ lo prueba

La producción de 'Deadpool 3' guarda diversos secretos y uno que acaba de ser revelado está relacionado con del público son los extraños dedos de Cassandra Nova, la villana de la trama y la hermana gemela de Charles Xavier.

¿Cómo lograron los extraños dedos de Cassandra Nova en 'Deadpool 3'?

Resulta que dicho personaje se caracteriza por tener unos dedos extremadamente largos y, para la película, se quiso conservar este importante detalle. Sin embargo, estos no fueron creados con CGI, la tecnología habitual en las películas de superhéroes, ni eran los dedos reales de la actriz Emma Corrin, quien interpreta a Cassandra. Entonces, ¿cómo se logró este efecto tan realista?

El equipo de efectos especiales de Deadpool 3 reveló que, para darle vida a estos inusuales dedos, se optó por un enfoque práctico y creativo. Se decidió usar prótesis hechas a medida, diseñadas específicamente para el personaje. Estas fueron creadas por un equipo de expertos en maquillaje, que trabajaron en conjunto con los diseñadores de vestuario para garantizar que los dedos se vieran lo más naturales posible, pero a la vez extraños y distintivos debido a su longitud.

El proceso de aplicación en el set fue meticuloso. Cada día de filmación, la actriz pasaba varias horas en la silla de maquillaje mientras los expertos colocaban cuidadosamente las prótesis en sus manos. Los maquilladores se encargaban no solo de asegurar que las prótesis estuvieran bien adheridas, sino también de mezclar perfectamente las texturas y tonos de piel, para que no hubiera ninguna diferencia visible en pantalla.

En una entrevista para 'USA Today', Corrin explicó que usar las prótesis fue muy incómodo, ya que le costaba realizar actividades cotidianas con ellas.

"Simplemente no podía hacer nada. No podía estar con mi teléfono, lo cual era genial para pasar tiempo frente a la pantalla, pero terrible para ir al baño porque nunca podía ir sola. Siempre necesitaba que alguien me ayudara porque no podía tocar nada".

Escenas donde sí se utilizó CGI en las manos de Cassandra Nova

Pero de manera contraría sí de utilizó CGI cuando Cassandra atravesaba los cráneos y rostros de sus enemigos para leer sus mentes. Por ejemplo al describir el proceso, el equipo de efectos visuales experimentó con distintos grosores de piel y finalmente optó por una más fina para garantizar que los espectadores pudieran apreciar mejor los detalles de sus manos. Sus nudillos eran visibles a través de la piel de los otros personajes, lo cual le dio mucho realismo a las escenas.

Todo este proceso se realizó mediante fotogramas clave, lo que les ayudó a comprender qué parte debía reemplazarse o eliminarse. Cuando se terminó la parte principal de la animación, el equipo de efectos visuales avanzó con la visualización de pequeños detalles.