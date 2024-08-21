Elektra iba a tener un traje muy diferente en 'Deadpool 3', ¿era igual al de los cómics?

'Deadpool 3' ha sido catalogada como una de las mejores películas del 2024 por su historia, personajes y, por supuesto, los increíbles disfraces creados por los diseñadores. Sin embargo, el de Elektra esconde un secreto que fue revelado hace poco.

Jennifer Garner iba a lucir un traje más fiel a los cómics para 'Deadpool 3'

PUBLICIDAD

La superheroína, experta en manejar los sai de Okinawa, llevó un conjunto de color vino y con muñequeras en ambas manos. A pesar de que su atuendo fue acertado para la cinta, se diseñó otro traje para que Jennifer Garner lo usara en su papel, pero este nunca vio la luz.

De acuerdo con el portal 'Screenrant', John Staub, el ilustrador senior de Marvel Studios, fue el encargado de trabajar en el diseño de vestuario para Elektra. Si bien su propuesta habría hecho resaltar al personaje, terminó siendo descartada.

Fue en Instagram donde el experto mostró hace algunos días sus bocetos, los cuales estarán plasmados en el libro 'The Art of Deadpool & Wolverine'. En ellos, Jennifer Garner modela el traje en una pose icónica bajo la luz de la luna.

"Al principio tuve la oportunidad de hacer un pase anticipado de #elektra. Fue un placer poder ayudar a diseñar y pintar a este personaje. Esta versión pretendía mostrar que ha estado en el vacío durante un tiempo y que su traje ha cambiado con el desgaste y los arreglos y ajustes. Esta pieza también se incluirá en el próximo The Art of Deadpool & Wolverine", fue el texto que acompañó su plublicación.

Imagen @ryanreynolds / Instagram y y @johnstaubart / Instagram

Diferencias entre los looks de Elektra para 'Deadpool 3'

Si comparamos lado a lado el traje que apareció en 'Deadpool & Wolverine', podemos notar varias diferencias. Primero, el color del traje original es un rojizo opaco, mientras que Staub optó por resaltar este tono más. Otra diferencia es que el concepto artístico del vestuario muestra a Elektra con piezas de cuero en tonos café, como por ejemplo una sobre falda, detalle que estuvo ausente en la versión final.

Además, en la idea original, Elektra iba a llevar una pañoleta en la cabeza, y sus muñequeras serían más grandes, dándole al conjunto un estilo más rudo e incluso postapocalíptico, similar al que mantiene en los cómics de Marvel. Este cambio estético habría ofrecido una versión más atrevida y fiel a la historia gráfica del personaje.

PUBLICIDAD

La filtración del diseño ha generado una mezcla de reacciones entre los fanáticos de los cómics. Algunos habrían preferido ver a Garner con este look más audaz, mientras que otros opinan que el traje finalmente utilizado en la película era más acorde con el estilo del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Por el momento, se desconoce la razón exacta por la que el diseño final de John Staub no fue utilizado, pero se especula que podría deberse a una preferencia de la actriz o a una decisión del estudio, el cual quería mostrar a Elektra con un estilo similar al que llevaba hace más de 20 años.

Incluso, algunos observadores han señalado que el traje de Garner en 'Deadpool 3' se asemeja al que usó Daredevil en su propia película, lo que ha llevado a especular que los diseñadores podrían haberse inspirado en ese look para crear el de Elektra, reforzando el vínculo entre ambos personajes.

Imagen @ryanreynolds / Instagram