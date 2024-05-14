'Deadpool & Wolverine': ¿De dónde salió Dogpool y qué poderes tendrá en la película?

Video ¿Quiénes serán los villanos a los que se enfrentarán Wolverine y Deadpool en nueva película?

Cada vez falta menos para el estreno 'Deadpool & Wolverine', una de las películas más esperadas del año, y Ryan Reynolds ya reveló por qué eligió a un perrito poco común para interpretar a Dogpool.

El adorable animalito, que en realidad es una hembra y cuyo nombre es Peggy, ganó el título de 'el perro más feo de Gran Bretaña'. Pero, ¿cómo logró esta peludita convertirse en Dogpool?

meme Dogpool Imagen Facebook

¿Cómo eligieron a Dogpool para 'Deadpool & Wolverine'?

PUBLICIDAD

Peggy es una cruza entre razas pug y crestado chino. Nació en Inglaterra y el nombre de su amorosa dueña es Holly Middleton.

Reynolds, quien interpreta al antihéroe en la película, explicó que luchó por la inclusión de Peggy en el elenco debido a su apariencia única. Según el actor, ella representa la versión animal de Wade Wilson, el alter ego de Deadpool.

Así, lo que comenzó como una idea secundaria se convirtió en un papel fundamental en la cinta. Además, Reynolds describió su conexión con Peggy como "amor a primera vista".

Aunque la trama principal se centra en la colaboración entre Deadpool y Wolverine (interpretado por Hugh Jackman), Dogpool desempeña un papel crucial.

Dogpool en 'Deadpool & Wolverine' Imagen Marvel Studios



El adorable personaje de Dogpool incluso tiene una cuenta oficial en Instagram, en la que Peggy anunció el final del rodaje de la cinta el pasado enero. En su último mensaje dejó ver que tiene un humor muy similar al de Deadpool.

"¡Eso es todo en mi primera película! Trabajamos duro, pero valió la pena. A todos en el set, gracias por su profesionalismo. No cambiaría nada, excepto quizás a una persona que fue un poco complicada. Pero no se preocupen, lo he perdonado. Incluso le dejé un regalo especial y personal en su remolque", escribieron por ella.

Dogpool Imagen Marvel Studios / Instagram

¿Qué poderes tendrá Dogpool en la película 'Deadpool 3'?

Aún no se han revelado detalles sobre los poderes que tendrá el compañero de aventuras de Deadpool, sin embargo, conociendo el humor que caracteriza a los filmes de este 'antihéroe', seguramente habrá bromas sobre dónde hace sus necesidades fisiológicas.

Por otro lado, una aproximación a los cómics podría darnos una idea de lo que hará este 'peludito' en la cinta.

El usuario de TikTok Chepis Puebla explicó en un video el origen de este inseparable compañero de Deadpool: resulta que era un perro con el cual hacían experimentos en un laboratorio (similar a lo que le sucedió a Rocket Racoon de 'Guardianes de la Galaxia'), especialmente para probar cosméticos, como un labial que se reponía al frotarlo.

PUBLICIDAD

Ante todo este maltrato, Dogpool desarrolló la capacidad de regenerarse o curarse a sí mismo, sin que se dieran cuenta sus dueños, quienes lo tiraron a la basura, pero él logró sobrevivir y se unió al circo. Fue en ese lugar en que Deadpool lo descubre y lo une a los llamados 'Deadpool corps'.



Lo que veremos en la película, podría no distar mucho de o que aparece en los cómics y comenta este internauta, pero no cabe duda que Marvel se guardó muchas sorpresas para el estreno de la cinta.