¿Deadpool y Wolverine con los Avengers? Un trailer hecho por fans cumplió el sueño de muchos

A tan sólo un par de meses del estreno de la película 'Deadpool & Wolverine', la dupla que han formado sus protagonistas, Hugh Jackman y Ryan Reynolds, ya ha dado mucho de qué hablar y sigue despertando curiosidad entre los fans de esta y otras sagas de héroes, a los cuales les encantaría verlos en otros contextos.

Es por eso que algunos seguidores de Deadpool y Wolverine decidieron colocarlos en un multiverso inusual de Marvel y más específicamente en una película que no tendría nada que ver con ellos a menos que viajaran en el tiempo: 'Avengers: Endgame'.

'Deadpool & Wolverine'. Imagen Marvel Studios

Así es el trailer que muestra a Deadpool y Wolverine en 'Avengers: Endgame'

En un emocionante tráiler conceptual creado por fans, los icónicos personajes de Deadpool y Wolverine se unen a la batalla final contra Thanos en 'Avengers: Endgame'. Este imaginativo video, compartido por el usuario TaranStingVFX1, nos muestra a Ryan Reynolds y Hugh Jackman enfrentando al titán morado junto a los demás héroes.



Al inicio de dicho trailer, se ve cómo Wolverine y Deadpool saltan dentro de un portal (parecido a los que crea Dr. Strange), para llegar a la batalla final contra Thanos, uniéndose al resto de los superhéroes. Incluso se le ve a Deadpool golpeando a Thanos con el martillo de Thor y sosteniendo el escudo de Capitán América, para luego amenazarlo diciendo: "De acuerdo, viejo zorrillo gruñón. Vamos a arreglar esto de una vez".

En otros videos similares que siguieron la misma idea, como el clip del usuario ActiveSufi, en el que se ve a Wolverine enfrentándose a Thanos, aunque sí se ve un poco diferente el brillo de los colores de este superhéroe en contraste con las imágenes de fondo. Y el final del video es un poco más cómico, ya que en vez de que Wolverine clave sus garras en Deadpool, lo hace en la entrepierna del villano color morado.



Incluso algunos han combinado las imágenes del trailer de 'Deadpool 3', con otras donde aparecen ambos caminando dentro del universo de la película de los Avengers y a Deadpool junto al Capitán América, listo para pelear.

Captura Deadpool en 'Avengers: Endgame' Imagen Youtube: Screen Culture

¿De dónde salió la inspiración para hacer este multiverso en el que Wolverine y Deadpool llegan a 'Avengers: Endgame'?

Al final del tráiler de 'Deadpool & Wolverine', vemos cómo el dúo salta a través de un misterioso portal, por lo que la película, que explorará el multiverso y contendrá múltiples cameos y escenarios, tiene a los fans especulando sobre la posibilidad de ver a Wade y Logan en eventos cruciales del Universo Cinematográfico de Marvel.

Captura Trailer oficial de 'Deadpool & Wolverine' Imagen YouTube: Marvel Studios



La expectación es alta, y los seguidores esperan ansiosos el estreno de 'Deadpool & Wolverine'. Sin duda, sería emocionante ver a estos personajes en situaciones tan épicas, por lo que algunos de sus fans simplemente no esperaron para ver sus sueños convertidos en realidad.

¿Cuándo se estrena 'Deadpool & Wolverine' en cines?

'Deadpool & Wolverine' se estrena en Latinoamérica el 25 de julio y en Estados Unidos un día después.

El elenco incluye a Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni y Matthew Macfadyen.