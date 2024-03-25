Así reaccionó Dan Schneider al documental de Drake Bell: pidió perdón por sus acciones

'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' ha sacudido a la industria del entretenimiento al exponer las sombras detrás de las cámaras en populares series infantiles y muchas más. Uno de los nombres más destacados en este escándalo fue sin duda Brian Peck, quien fue señalado como un delincuente sexual por Drake Bell, pero también se habló respecto a Dan Schneider, uno de los productores más importantes de Nickelodeon.

Dan Schneider admite estar arrepentido por su inadecuado comportamiento en Nickelodeon

PUBLICIDAD

El famoso de Hollywood es conocido por haber creado varias series icónicas. Algunas destacadas son 'All That', 'iCarly', 'Victorious', 'Zoey 101' y 'Drake & Josh', las cuales dejaron una marca indeleble en la memoria de toda una generación, pero dentro del documental se le acusó de supuestamente tener conductas inapropiadas con algunas estrellas infantiles, tolerar condiciones tóxicas en el área de trabajo, además de tormentar y humillar a personas.

Internet no tardó en lanzar críticas a Schneider, por lo cual días después del estreno de la docu-serie, el productor publicó una entrevista realizada por el actor Boggie, quien participó como T-Bo para dar a conocer su punto de vista.

De acuerdo a sus palabras, el famoso vio el material de principio a fin y aseguró que sintió un gran dolor debido a las declaraciones que escuchó.

"Cuando vi el programa, pude ver el dolor en los ojos de algunas personas y me hizo sentir muy arrepentido y arrepentido. Desearía poder volver, especialmente a esos primeros años de mi carrera, y aportar el crecimiento y la experiencia que tengo ahora y simplemente hacer un mejor trabajo y nunca, nunca sentir que estaba bien ser un imbécil con nadie, nunca".

Dan Schneider Imagen Getty Images y @danwarp / Instagram



Respecto a que solictaba masajes a personal bajo su mando aseguró que es cierto, pero aclarí que al hacer un análisis retrospectivo ahora sabe que estuvo mal su manera de actuar, especialmente al estar rodeado de jóvenes actores.

"Estuvo mal, estuvo mal que pusiera a alguien esa posición. Estuvo mal hacerlo.Ya no lo hago hoy. Me avergüenza haberlo hecho en ese entonces, y pido disculpas a todas las personas que puse en esas situación".

Schneider está de acuerdo en eliminar las bromas inadecuadas de los programas infantiles

A la par, Schneider recibió mensajes de odio porque desde el punto de vista del público creó bromas con un sentido "sexual bastante perturbador" para que las realizaran las actrices. Se defendió diciendo que esas escenas fueron pensadas para el público infantil, quien encontraba las acciones divertidas, pero propuso que, al causar actualmente indignación, fueran eliminadas.

"Todos esos chistes...cada uno de esos chistes fue escrito para una audiencia infantil porque los niños pensaban que eran divertidos y sólo divertidos. Eliminemos esos chistes del programa, tal como lo habría hecho yo hace 20 o 25 años. Quiero que mis programas sean populares. Quiero que a todos les gusten, cuanta más gente les haya gustado los programas, más feliz estoy. Entonces, si hay algo que deba eliminarse porque está molestando a alguien, eliminémoslo".

Dan Schneider ayudó a Drake Bell en su momento más obscuro

Algo impactante y que nadie sabía es que él, ayudó a Drake Bell hace años atrás, cuando le confesó el abuso sexual que vivió. Admitió escuchar al joven cantante y hasta ayudar a su mamá a escribir un discurso para el juicio contra Brian Peck.

"Cuando Drake y yo hablamos y él me contó lo que pasó, quedé más devastado por eso que cualquier cosa que me haya pasado en mi carrera hasta el momento. Y le dije: 'Estoy aquí para ti'. Su madre vino a vermey me dijo: 'Dan, no soy buena con las palabras como tú. ¿Me ayudarías con mi discurso ante el juez? Le dije: Por supuesto'. Lo hice y Peck terminó yendo a prisión y cumpliendo su condena".



Ahora, los internautas se encuentran en debate sobre la famosa entrevista de Schneider, pues si bien algunos aseguran que se muestra claramente arrepentido y reflexivo por su pasado, otros aseguran que debería ser investigado de manera legal.

PUBLICIDAD

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.