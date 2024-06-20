Películas de terror

‘Cuando acecha la maldad’: Así es la película de terror que arrasó en cines y ya está en streaming

'Cuando acecha la maldad' es una película de terror que ha cautivado a los fans del género desde su estreno en cines y que ya está disponible en streaming: esto es lo que hay que saber de la cinta.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

El cine de terror no deja de sorprender a sus aficionados. Ya sea con próximos estrenos en cines, reinvenciones de clásicos o cintas que llegan a servicios de streaming para aterrorizar a una mayor audiencia. De estos últimos, destaca ‘Cuando acecha la maldad’.

¿De qué trata la película de terror ‘Cuando acecha la maldad’?

PUBLICIDAD

La trama de “Cuando acecha la maldad” se centra en dos hermanos, Jimi y Pedro, quienes se ven envueltos en una serie de eventos sobrenaturales que comienzan en su pueblo natal. La historia inicia con un misterioso incidente que lleva a los hermanos a investigar y descubrir el cadáver de un hombre, lo que los conduce a una espiral de horror.

A medida que la trama se desarrolla, los hermanos y los habitantes del pueblo deben enfrentar la posibilidad de una maldad que se propaga, desafiando su comprensión del mundo y poniendo a prueba su capacidad para lidiar con fuerzas que escapan a su control.

'Cuando acecha la maldad'
'Cuando acecha la maldad'
Imagen Machaco Films/Aramos Cine


Vale la pena resaltar que la película no solo es terrorífica por los sucesos sobrenaturales, también cuenta con elementos visuales violentos o ‘gore’.

Más sobre Películas de terror

¿’De noche con el diablo’ está basada en un exorcismo real? La verdad detrás de la película
0:58

¿’De noche con el diablo’ está basada en un exorcismo real? La verdad detrás de la película

Cine y Series
¿'La sustancia' está basada en una historia real? El final explicado de la película de Demi Moore
3 mins

¿'La sustancia' está basada en una historia real? El final explicado de la película de Demi Moore

Cine y Series
8 películas para convertir tu casa en algo terrorífico (sentirás que Halloween se adelantó)
2 mins

8 películas para convertir tu casa en algo terrorífico (sentirás que Halloween se adelantó)

Cine y Series
Las mejores películas de terror sobre brujas (que no son 'La Bruja de Blair')
3 mins

Las mejores películas de terror sobre brujas (que no son 'La Bruja de Blair')

Cine y Series
‘Beetlejuice 2’: Todas las películas de terror a las que hace referencia, ¿las reconociste?
0:58

‘Beetlejuice 2’: Todas las películas de terror a las que hace referencia, ¿las reconociste?

Cine y Series
6 películas de terror con finales tan perturbadores que estuvieron a punto de ser prohibidas
2 mins

6 películas de terror con finales tan perturbadores que estuvieron a punto de ser prohibidas

Cine y Series
Películas malditas: estuvieron plagadas de fenómenos paranormales y suceso fatales
3 mins

Películas malditas: estuvieron plagadas de fenómenos paranormales y suceso fatales

Cine y Series
Fans enfurecen con el remake de 'El Cuervo': ¿deshonra la memoria de Brandon Lee?
2 mins

Fans enfurecen con el remake de 'El Cuervo': ¿deshonra la memoria de Brandon Lee?

Cine y Series
El xenomorfo de 'Alien: Romulus' no era CGI: Él es Robert Bobroczky, el basquetbolista que lo interpretó
3 mins

El xenomorfo de 'Alien: Romulus' no era CGI: Él es Robert Bobroczky, el basquetbolista que lo interpretó

Cine y Series
Las 10 películas más aterradoras, según la ciencia (no cualquiera puede verlas todas)
3 mins

Las 10 películas más aterradoras, según la ciencia (no cualquiera puede verlas todas)

Cine y Series

¿Dónde ver ‘Cuando acecha la maldad’ en streaming?

La cinta se estrenó en 2023 con una recepción positiva entre la crítica y el público en general. Tras su paso por carteleras de cines, ‘Cuando acecha la maldad’ finalmente está disponible en línea: Netflix es la plataforma de streaming que la tiene dentro de su catálogo.

'Cuando acecha la maldad'
'Cuando acecha la maldad'
Imagen Machaco Films/Aramos Cine

Reparto de ‘Cuando acecha la maldad’

La cinta cuenta con grandes talentos de origen argentino, aunque quizás no tan reconocidos a nivel mundial.

  • Ezequiel Rodríguez interpreta a Pedro Yazurlo
  • Demián Salomón le da vida a ‘Jimi’ Yazurlo
  • Silvina Sabater hace el papel de Mirtha
  • Luis Ziembrowski tiene el rol de Armando Ruiz
PUBLICIDAD
  • Marcelo Michinaux actúa como Santino Yazurlo
  • Virginia Garófalo interpreta a Sabrina
  • Paula Rubinsztein tiene el papel de Sara
'Cuando acecha la maldad'
'Cuando acecha la maldad'
Imagen Machaco Films/Aramos Cine

La dirección de la cinta corrió a cargo de Demián Rugna, quien previamente había ganado popularidad en el cine de terror por la película ‘Aterrados’.

¿Te llama la atención ver ‘Cuando acecha la maldad’? Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus expectativas de la película.

Relacionados:
Películas de terrorCinePelículasNetflix

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD