‘Cuando acecha la maldad’: Así es la película de terror que arrasó en cines y ya está en streaming
'Cuando acecha la maldad' es una película de terror que ha cautivado a los fans del género desde su estreno en cines y que ya está disponible en streaming: esto es lo que hay que saber de la cinta.
El cine de terror no deja de sorprender a sus aficionados. Ya sea con próximos estrenos en cines, reinvenciones de clásicos o cintas que llegan a servicios de streaming para aterrorizar a una mayor audiencia. De estos últimos, destaca ‘Cuando acecha la maldad’.
¿De qué trata la película de terror ‘Cuando acecha la maldad’?
La trama de “Cuando acecha la maldad” se centra en dos hermanos, Jimi y Pedro, quienes se ven envueltos en una serie de eventos sobrenaturales que comienzan en su pueblo natal. La historia inicia con un misterioso incidente que lleva a los hermanos a investigar y descubrir el cadáver de un hombre, lo que los conduce a una espiral de horror.
A medida que la trama se desarrolla, los hermanos y los habitantes del pueblo deben enfrentar la posibilidad de una maldad que se propaga, desafiando su comprensión del mundo y poniendo a prueba su capacidad para lidiar con fuerzas que escapan a su control.
Vale la pena resaltar que la película no solo es terrorífica por los sucesos sobrenaturales, también cuenta con elementos visuales violentos o ‘gore’.
¿Dónde ver ‘Cuando acecha la maldad’ en streaming?
La cinta se estrenó en 2023 con una recepción positiva entre la crítica y el público en general. Tras su paso por carteleras de cines, ‘Cuando acecha la maldad’ finalmente está disponible en línea: Netflix es la plataforma de streaming que la tiene dentro de su catálogo.
Reparto de ‘Cuando acecha la maldad’
La cinta cuenta con grandes talentos de origen argentino, aunque quizás no tan reconocidos a nivel mundial.
- Ezequiel Rodríguez interpreta a Pedro Yazurlo
- Demián Salomón le da vida a ‘Jimi’ Yazurlo
- Silvina Sabater hace el papel de Mirtha
- Luis Ziembrowski tiene el rol de Armando Ruiz
- Marcelo Michinaux actúa como Santino Yazurlo
- Virginia Garófalo interpreta a Sabrina
- Paula Rubinsztein tiene el papel de Sara
La dirección de la cinta corrió a cargo de Demián Rugna, quien previamente había ganado popularidad en el cine de terror por la película ‘Aterrados’.
¿Te llama la atención ver ‘Cuando acecha la maldad’? Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus expectativas de la película.