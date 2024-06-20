‘Cuando acecha la maldad’: Así es la película de terror que arrasó en cines y ya está en streaming

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

El cine de terror no deja de sorprender a sus aficionados. Ya sea con próximos estrenos en cines, reinvenciones de clásicos o cintas que llegan a servicios de streaming para aterrorizar a una mayor audiencia. De estos últimos, destaca ‘Cuando acecha la maldad’.

¿De qué trata la película de terror ‘Cuando acecha la maldad’?

La trama de “Cuando acecha la maldad” se centra en dos hermanos, Jimi y Pedro, quienes se ven envueltos en una serie de eventos sobrenaturales que comienzan en su pueblo natal. La historia inicia con un misterioso incidente que lleva a los hermanos a investigar y descubrir el cadáver de un hombre, lo que los conduce a una espiral de horror.

A medida que la trama se desarrolla, los hermanos y los habitantes del pueblo deben enfrentar la posibilidad de una maldad que se propaga, desafiando su comprensión del mundo y poniendo a prueba su capacidad para lidiar con fuerzas que escapan a su control.

'Cuando acecha la maldad'



Vale la pena resaltar que la película no solo es terrorífica por los sucesos sobrenaturales, también cuenta con elementos visuales violentos o ‘gore’.

¿Dónde ver ‘Cuando acecha la maldad’ en streaming?

La cinta se estrenó en 2023 con una recepción positiva entre la crítica y el público en general. Tras su paso por carteleras de cines, ‘Cuando acecha la maldad’ finalmente está disponible en línea: Netflix es la plataforma de streaming que la tiene dentro de su catálogo.

'Cuando acecha la maldad'

Reparto de ‘Cuando acecha la maldad’

La cinta cuenta con grandes talentos de origen argentino, aunque quizás no tan reconocidos a nivel mundial.

Ezequiel Rodríguez interpreta a Pedro Yazurlo

Demián Salomón le da vida a ‘Jimi’ Yazurlo

Silvina Sabater hace el papel de Mirtha

Luis Ziembrowski tiene el rol de Armando Ruiz

Marcelo Michinaux actúa como Santino Yazurlo

Virginia Garófalo interpreta a Sabrina

Paula Rubinsztein tiene el papel de Sara

'Cuando acecha la maldad'

La dirección de la cinta corrió a cargo de Demián Rugna, quien previamente había ganado popularidad en el cine de terror por la película ‘Aterrados’.