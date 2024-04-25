¡Los zombies vuelven! 'Exterminio' tendrá un remake luego de 22 años y esta es la fecha de estreno

En 2002 se estrenó ' 28 Day Later' (conocida en español como 'Exterminio') , la cual narra cómo, tras la propagación de un virus letal, la mayor parte de la población de Gran Bretaña muere en tan solo 28 días. Además, unos seres terroríficos invaden el lugar en busca de carne fresca, es decir, los humanos no infectados.

'28 Years Later': el nuevo remake de 'Exterminio'

La cinta, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Cillian Murphy, Naomi Harris, Brendan Gleeson y Christopher Eccleston, resultó ser un éxito inmediato al plantear una historia postapocalíptica que generaba un miedo genuino entre los espectadores.

En 2007 se realizó una secuela que no funcionó y terminó siendo rechazada por los fans del cine de terror. No obstante, para sorpresa de todos, a 22 años de su estreno, se confirmó que 'Exterminio' contará con una nueva versión.

De acuerdo con el portal 'Deadline', Sony Pictures tiene planeado crear una trilogía completa bajo el nombre '28 Years Later', la cual estará dirigida nuevamente por Boyle. Por si fuera poco, otro dato que la hace interesante es que contará con dos actores de renombre: Aaron Taylor-Johnson, conocido por cintas como 'Kick-Ass', 'Bullet Train' o 'Nowhere Boy', y Ralph Fiennes, personaje conocido por darle vida al famoso villano Lord Voldemort en la saga de 'Harry Potter'.

¿Cuándo se estrena el remake de 'Exterminio', '28 Years Later'?

Sobre la fecha de estreno del remake de '28 Days Later' aún no se sabe nada, ya que todo indica que se están dando los primeros pasos en la producción, es decir, continuar eligiendo a los actores principales y terminar el guion que estará a cargo de Alex Garland.

Las primeras impresiones de la noticia en Internet fueron variadas, pues aunque algunos encontraron este proyecto como una gran idea, otros simplemente lo rechazan debido a que la historia se reciclará y podría no aportar nada nuevo.

"La mejor noticia de la semana", "No por favor déjenla ya","No puedo esperar a verla", "No sé ustedes, pero yo creo que es una pésima idea", "Esta es una película muy esperada por muchos a diferencia de algunas secuelas o precuelas innecesarias", "Se nota que ya no hay imaginación para hacer películas nuevas", "La esperé por años, por fin se logró", "¿Otra película de zombies? aburrido" y "Nunca olvidaré mi emoción por la primera película hace más de 20 años. Con Danny Boyle y Alex Garland al volante... ¡tengo grandes esperanzas una vez más".



Otros lamentan que Cillian Murphy no esté involucrado, ya que 'Exterminio' fue una de las películas que lo lanzó al estrellato; sin embargo, al ser la primera etapa del proyecto, las cosas pueden cambiar, ya que en febrero de 2024 el ganador del Oscar mencionó durante una entrevista para el portal que retomar su papel como Jim en 'Exterminio' no le parece mala idea y que estaba disponible para ello.

