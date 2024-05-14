Nicolas Cage protagonizará una película sobre la infancia de Jesús, pero de terror: los detalles

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

El cine de terror tiene múltiples películas en puerta que prometen emocionar a la audiencia. La más reciente en la lista es una cinta encabezada por Nicolas Cage y con una trama un tanto inesperada: la infancia de Jesús, pero no contada desde un ángulo religioso, sino terrorífico.

¿De qué tratará ‘The Carpenter’s Son’, película de terror protagonizada por Nicolas Cage?

Tal como se mencionó, la cinta explorará la infancia de Jesús desde una perspectiva de terror.

Según la sinopsis oficial, la trama sigue a una familia que se esconde en el Egipto romano. El hijo, conocido solo como ‘El Niño’, empieza a dudar de su tutor, ‘El Carpintero’, y revela poderes inherentes y un destino más allá de su comprensión. A medida que ejerce su propio poder, el Niño y su familia se convierten en el objetivo de horrores, tanto naturales como divinos.

De acuerdo con ‘Deadline’, la cinta se inspira en el evangelio apócrifo de la infancia de Tomás, un texto que data del siglo II de la era actual y relata los primeros años de vida de Jesucristo.

Nicolas Cage Imagen Getty Images

Además de Nicolas Cage, ¿qué actores estarán en la película de terror?

Si bien el ganador del Oscar es el nombre más reconocido, el elenco está compuesto por grandes talentos.

Nicolas Cage interpretará al Carpintero. Junto a él, la artista FKA Twigs, asumirá el papel de la Madre. El papel del Niño recaerá sobre Noah Jupe, quien ganó reconocimiento por su trabajo en la serie limitada de Apple TV+ ‘Franklin’. Souheila Yacoub, que ganó reconocimiento internacional por su aparición junto a Timothee Chalamet y Zendaya en ‘Dune: Part II’, también formará parte del reparto de ‘The Carpenter’s Son’.

La película estará bajo la dirección de Lotfy Nathan, quien ganó gran popularidad con el título ‘Harka’.

FKA Twigs, Noah Jupe y Souheila Yacoub formarán parte del elenco de 'The Carpenter's Son'. Imagen Getty Images

¿Cuándo se estrena la película ‘The Carpenter’s Son’?

Dado que la cinta está programada para comenzar filmaciones en el verano de 2024, aún no se tiene una fecha de estreno oficial.

Sin embargo, algunas estimaciones apuntan a que la producción podría llegar en 2025.

Películas de terror de Nicolas Cage

Vale la pena recordar que Nicolas Cage no es ajeno al género del terror, pues ha trabajo en al menos una decena de filmes de este género, en los que ha tenido la oportunidad de interpretar a criaturas fantásticas, víctimas y victimarios. Algunos de sus títulos más destacados en el género son: ‘Vampire’s Kiss’, ‘8MM’, ‘Mandy’, ‘Color Out of Space’, ‘Pay the Ghost’ o ‘Sympathy for the Devil’.

Nicolas Cage ha hecho varias películas de terror. Imagen Universal Pictures