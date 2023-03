Christina Ricci casi es demandada por escena íntima en una película: se rehusaba a grabarla

En su trayectoria profesional Christina Ricci se avergüenza de haber salido en ‘Casper’ por su mala actuación, pero al iniciar desde los 9 años a actuar, ha vivido en carne propia los abusos que ocurren detrás de cámaras.

Ricci, que ha actuado por más de 30 años, ahora en ‘Wednesday’ y ‘Yellowjackets’ comparte el set con la nueva generación de actrices y siente que las cosas han mejorado un poco para las mujeres en la industria.

En su caso, la actriz de 43 años confesó que a pesar de tener cierta fama y reconocimiento, eso no impidió que detrás de cámaras se le intentara imponer escenas o cosas con las que no estaba cómoda.





Christina Ricci casi es demandada por negarse a filmar escena íntima

El 17 de marzo de 2023 en ‘The View’ Ricci estuvo en una charla con sus compañeras de elenco de ‘Yellowjackets’ y señaló cómo ha cambiado la industria en cuanto a los tratos que obtienen las jóvenes actrices.

Christina Ricci, quien temió por su vida en su matrimonio anterior, aplaudió que ahora las mujeres en la industria tengan poder de elección y no sean obligadas a pasar por lo que ella y sus contemporáneas tuvieron que soportar.

“Es sorprendente ver que no necesariamente tienen que pasar por las cosas por las que tuvimos que pasar nosotros. Pueden decir: 'No quiero hacer esta escena de sexo', 'No voy a estar desnuda'. Pueden poner límites para sí mismas que a nosotras nunca se nos permitió”.



Entonces fue cuando Ricci puso de ejemplo su experiencia en una película (de la que no dijo el nombre) y confesó que la amenazaron con demandarla si se negaba a grabar una escena de sexo que estaba en el guion.

“Alguien me amenazó con demandarme una vez porque no quería hacer una escena de sexo de cierta manera. Así que realmente ha cambiado, y es genial verlo”.



La actriz también dijo que aunque parezca que en la actualidad hay más escenas íntimas en la pantalla, el que los estudios y producciones tengan coordinadores de intimidad en el set le ha dado a las actrices mayor poder de elección.



En junio de 2022 Ricci tuvo una conversación con Sydney Sweeney de ‘Euphoria' para 'Variety', donde compartió una parte de esta historia, aunque no había mencionado que se trataba de una escena de sexo.

“Recuerdo una vez en una película que dije que no me sentía cómoda con algo y me amenazaron con demandarme si no lo hacía. Eso nunca sucedería ahora”.



Al final Ricci mencionó que se mantuvo firme en su decisión, no realizó la escena íntima y todo se quedó solo en la amenaza, porque no procedieron legalmente en su contra.

