Christina Ricci se avergüenza de haber salido en ‘Casper’: contó la razón

Se sabe que Christina Ricci aparecerá en la nueva serie de Netflix y Tim Burton sobre Merlina Addams. Aunque aún es un misterio qué personaje interpretará, los fans de ‘Los locos Addams’ se han mostrado entusiasmados con la noticia.

La actriz comenzó su carrera cuando era tan solo una niña. Ahora, a los 42 años, se ha vuelto crítica de su propia interpretación en las películas que hizo durante su infancia, como ‘Casper’.

Christina Ricci se avergüenza de su participación en ‘Casper’



El pasado 15 de agosto de 2022 Christina Ricci confesó diversos detalles sobre su carrera en el mundo de la actuación en el podcast de Marc Maron ‘WTF’.

Dijo que hay un papel en específico del cual se avergüenza en la actualidad: el de Kat en la película de ‘Casper’ de 1995, el cual realizó cuando tenía tan solo 13 años. Y es que afirma que su actuación en ella fue “terrible”, a pesar de que cuando se estrenó la película fue muy bien recibida por parte del público.



Fue un éxito de taquilla en su época, pues recaudó $287 millones de dólares en todo el mundo en comparación con los $55 millones que tuvo de presupuesto. A pesar de ello, Ricci no se siente convencida con su interpretación:

"Si realmente ves 'Casper', soy terrible. La gente se molesta mucho cuando digo eso. Y yo digo: 'No, es una película maravillosa. Es un tesoro de la infancia. Pero soy terrible en ella'".

La razón por la que Christina Ricci se avergüenza de ‘Casper’



La actriz confesó que se dio cuenta de su “terrible” actuación en ‘Casper’ cuando le mostró a su hijo de ocho años, Freddie Heerdegan, la película de 1995 en la que actúa junto a Bill Pullman.

Después de verla reflexionó alrededor de los motivos por los cuales considera que su actuación no fue tan buena como le habría gustado:

"Todo fue muy difícil. Siempre estaba molesta, y creo que no me esforcé mucho, para decirte la verdad. Vergonzosamente, no creo que me esforcé tanto como debería".



Cabe destacar que la película de ‘Casper’ se estrenó solo 4 años después de ‘Los locos Addams’, historia en la cual Ricci interpretó a la joven Merlina Addams. Fue así como en su época fue una especia de “ídolo adolescente” principalmente vinculada con películas de terror destinadas a un público infantil.

Tanto ‘Casper’ como ‘Los locos Addams’ en la actualidad son recordados como clásicos de Halloween de los noventa, por lo que sorprende que la actriz no se muestre satisfecha con su trabajo, debido a que piensa que no estaba comprometida con el papel cuando lo llevó a cabo:

"Recuerdo haber pensado: 'Vaya. Está bien. Esa no fue una lectura de línea creíble en absoluto. Simplemente no hay compromiso'".

Christina Ricci en la actualidad



Ahora, a sus 42 años, Ricci sigue actuando. En 2015 hizo la serie ‘The Lizzie Borden Chronicles’, en 2021 formó parte del elenco de ‘Matrix Resurrections’ y desde 2021 participa en la serie ‘Yellowjackets’.



Esta última producción está nominada en diversas categorías de los Premios Emmy, los cuales se llevarán a cabo el próximo 12 de septiembre. Christina Ricci está nominada en la categoría de mejor actriz de reparto de una serie dramática.