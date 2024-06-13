'Bridgerton': ¿Cuándo se estrena la temporada 4 de la serie de Netflix? Fecha y otros detalles

Video ¿Eloise y Cressida serán novias en la última parte de 'Bridgerton 3'? Fans comparten las 'pruebas'

Los fans de 'Bridgerton' tuvieron que esperar todo un mes para ver la segunda parte de la tercera temporada de la serie de Netflix. En estos 4 episodios, los seguidores del drama de época sabrán cómo termina la historia de amor entre Colin y Penélope. Pero, como todos los finales de temporada, dejará a sus fieles seguidores con ganas de más.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

Muchos se preguntan cuándo podrán ver la cuarta entrega de la historia de esta querida familia. De acuerdo con una entrevista que Jess Bronwell, guionista y showrunner de 'Bridgerton', dio a 'The Hollywood Reporter', pasará un buen tiempo para que los fanáticos vuelvan a tener noticias de la serie.

“Escribir los guiones precisa mucho tiempo. Cada temporada tarda ocho meses en rodarse y después tienen que ser editadas y dobladas a diferentes idiomas”, dijo al medio especializado.

La cuarta temporada podría estrenarse hasta 2026. Imagen Netflix



A pesar de que el equipo ha tratado de acelerar los procesos de producción y postproducción, lo cierto es que en cada temporada anterior se han necesitado hasta dos años de trabajo.

Luego de estas declaraciones, los amantes de 'Bridgerton' tendrán que esperar por lo menos hasta 2026 para ver la continuación.

'Bridgerton': lo que se sabe hasta el momento de la cuarta temporada

De acuerdo con el sitio Productios List, la cuarta entrega comenzó su rodaje el pasado lunes 10 de junio, en Londres. Sin embargo, la producción ha sido tan hermética con el tema, que aún se desconoce quiénes serán los enamorados que protagonicen la continuación del drama.

Los fans ya están tratando de adivinar cuál de los hermanos será el próximo en tener su temporada, pero esto se complica si tomamos en cuenta que la serie no está siguiendo el orden de los libros de Julia Quinn. El libro número 3 corresponde a Benedict, pero la temporada 3 fue de Colin y Penélope.

Si la historia retoma el orden de los libros, la siguiente teporada podría enfocarse en Benedict Bridgerton. Imagen Netflix



De momento, Bronwell no ha soltado prenda sobre los adelantos de la próxima temporada, pero sí mencionó que lo que viene hará muy felices a los fanáticos de la serie.