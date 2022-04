¿Por qué no vimos la boda de Anthony y Kate en 'Bridgerton'? El productor de la serie lo explicó

La serie de 'Bridgerton' regresó este 2022 para hacer suspirar a la audiencia con su nueva historia de amor entre Kate Sharma y el vizconde Anthony Bridgerton, quienes en el transcurso de los capítulos se dan cuenta de lo que sienten el uno por el otro.

Si bien la serie dejó algunas dudas al aire sobre los personajes y la trama, con esta segunda temporada una cuestión que llegó a enfurecer a los seguidores fue no ver la boda entre los protagonistas, pues de un momento a otro pasan a estar comprometidos a ser marido y mujer, aunque jamás se ve la ceremonia.

¿Por qué no se vio la boda de Kate y Anthony en 'Bridgerton'?

Todo esto inició por una imagen oficial de 'Bridgerton' donde se puede ver a Anthony y Kate en el altar viéndose el uno al otro fijamente. La joven viste un vestido blanco, pero al fondo se puede ver que la iglesia está vacía.

Esto despertó sospecha en los televidentes, ya que si existía la imagen, era contradictorio que no pusieran la escena de su boda.

"Pues ya me he acabado antes 'Los Bridgerton' y me da penita que no se haya visto la boda de Kate y Anthony, pero que pareja mas bonita", "Mi mamá quedó esperando toda una temporada de 'Bridgerton' en ver la boda de Anthony y Kate para que no pasara jaja" o "Yo quería ver la boda de Anthony y Kate pero no la mostraron. 8 capítulos para que se hayan saltado ESA PARTEEEE", fueron algunos de los comentarios de los internautas en Twitter.



Todo esto sucedió por decisión de aquellos que lideraron el proyecto de 'Bridgerton' y existió una razón en especial para que no saliera al aire el romántico momento.

Aunque las bodas son muy significativas en 'Bridgerton', para el productor de televisión Chris Van Dusen, hubo un motivo muy fuerte para eliminar esta parte de la historia que tiene que ver con la reina Charlotte, así lo comentó en una entrevista para el portal TVLine.

"Desde el punto de vista del tono, nos preguntamos cómo se compararía la boda de Kate y Anthony. La Reina patrocinó la boda de Edwina y Anthony, y no iba a hacerlo dos veces. También está el vínculo de Kate y Edwina. Su historia de amor fraternal con Kate era tan importante como la historia de amor principal entre Anthony y Kate".



Esto quiere decir que quizá la boda no hubiera sido lo suficientemente buena para el público a comparación de la que se vio en la temporada pasada entre Daphne y Simon Basset, la cual parecía un total cuento de hadas.

La imagen de 'Bridgerton' nos dio una idea de cómo se desarrolló ese momento, el cual parecía realmente íntimo, ya que nadie había asistido a la boda, ni siquiera sus respectivas familias.

Ligado con el punto anterior, esto significa que a pesar de que Edwina perdonó a Kate por los actos que hizo durante la serie, no habría asistido a la ceremonia, lo cual seguro hubiera sido un momento muy duro para los espectadores.