¿‘Bridgerton’ reveló los protagonistas de las temporadas 4 y 5? Una teoría enloqueció a los fans

¿’Bridgerton’ dejó pistas sobre quiénes serán los protagonistas de sus próximas temporadas y no nos dimos cuenta? Esto es lo que dice una teoría de fans al respecto.

Video El árbol genealógico de los Bridgerton: ¿Cuántos hijos tendrá cada hermano?

Los fans de ‘Bridgerton’ no pueden esperar para tener más capítulos de la serie romántica situada en la era de la Regencia de Inglaterra.

En ese sentido, aunque aún faltan un par de semanas para el estreno de la parte dos de la temporada 3, muchos buscan cualquier pista que les indique qué sucederá en la conclusión de esta entrega, así como quienes serán los sucesores de historia de amor de Colin y Penélope: ¿el siguiente protagonista será Benedict, Eloise o Francesca?

¿Cuándo se estrena la parte dos de la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

La parte final de la tercera entrega de la serie llegará a Netflix el próximo 13 de junio. Al igual que la primera, contará de cuatro episodios, con la diferencia de que, en estos, se dará conclusión a la historia de amor de Colin y Penélope, así como si la sociedad descubrirá quién es Lady Whistledown y qué pasará con el romance de Francesca.

'Bridgerton'
'Bridgerton'
Imagen Netflix

¿Quiénes serán los protagonistas de las siguientes temporadas de ‘Bridgerton’?

Si bien Netflix no ha hecho un anuncio oficial al respecto, los fans han buscado pistas en la serie para predecir quiénes serán los protagonistas de las próximas temporadas.

Así, llegó una teoría que parece predecirlo. Esta se basa en una escena del capítulo 3 de la temporada 2 en la que la familia Bridgerton juega al pall mall, un juego similar al croquet.

En esta, se muestra que Anthony y Kate meten la pelota en el arco número dos, el mismo número que la temporada que protagonizaron.

Según una teoría de fans, un capítulo de la temporada 2 de 'Bridgerton' revela quiénes serán los siguientes protagonistas de la serie.
Según una teoría de fans, un capítulo de la temporada 2 de 'Bridgerton' revela quiénes serán los siguientes protagonistas de la serie.
Imagen Netflix


Poco después, la cámara se enfoca en Colin y Benedict. El primero, le comenta al segundo que es obvia su distracción, puesto que le dejó el campo abierto para anotar en el arco 3, que, coincidentemente, también fue la temporada de ‘Bridgerton’ que estelarizó.

Previo al juego, cuando Daphne le explica a las hermanas Sharma las reglas del mismo, menciona que Colin es tan astuto que anotará un punto cuando menos lo esperen, algo similar a lo que le sucedió a los fans cuando se enteraron que la serie de Netflix no respetaría el orden de los libros de Julia Quinn.

Según una teoría de fans, un capítulo de la temporada 2 de 'Bridgerton' revela quiénes serán los siguientes protagonistas de la serie.
Según una teoría de fans, un capítulo de la temporada 2 de 'Bridgerton' revela quiénes serán los siguientes protagonistas de la serie.
Imagen Netflix


Otra de las tomas muestra a Eloise meter con éxito su pelota bajo el arco número 5, lo que, siguiendo la teoría de los fans, significaría que esa es la temporada que se centrará en ella.

No obstante, en ningún momento vemos quién anota en el arco número 4, lo que aún deja la puerta abierta para que sea Benedict o Francesca. Eso sí, hay que recordar que en esa escena no aparece la sexta de los Bridgerton.

Cuéntanos en los comentarios si crees que esta teoría tiene sustento o no.

