Bridgerton

'Bridgerton 3':¿Qué pasa con Cressida en los libros? Tuvo un terrible final

Aunque en 'Bridgerton 3' vimos a Cressida mudarse de Londres, resulta que en el libro su historia, después de fingir ser Lady Whistledown, es muy diferente.

Redacción Univision Noticias digital
La serie de Netflix 'Bridgerton' ha sido un éxito en cuanto a su adaptación de la saga original de Julia Quinn. Sin embargo, algunos detalles de la trama genersron controversia debido a las diferencias entre la adaptación televisiva y los libros originales. Uno de ellos es el personaje de Cressida Cowper, quien es una figura importante pero se desarrolla de manera diferente en la obra literaria.

Diferencias de la historia de Cressida Cowper en el libro y la serie 'Bridgerton' de Netflix

Cressida es presentada como una joven de la alta sociedad, conocida por su belleza y su carácter competitivo. Es una figura recurrente en los eventos sociales de Londres y se la percibe como una rival para las jóvenes debutantes, especialmente para las hermanas Bridgerton. Su madre, Lady Cowper, es una mujer ambiciosa que desea ver a su hija casada con un hombre de alto estatus, lo cual influye en las acciones de Cressida.

En la primera temporada del show de Netflix, se la ve compitiendo con Daphne y en la tercera con Penélope, específicamente por la atención de Lord Debling, un hombre amante de la naturaleza con una enorme fortuna. Lo más destacado de los capítulos más recientes de 'Bridgerton' es cómo ella se adjudicó el título de Lady Whistledown para cobrar la recompensa que estaba ofreciendo la reina, lo cual también ocurre en el libro.

Es importante resaltar que, de acuerdo con Julia Quinn, Cressida hace esto debido a que su antiguo esposo, mucho mayor que ella, Lord Twombley, falleció dejándola viuda y con problemas de dinero. Después, la joven descubre que Penélope es en realidad la escritora de la columna de chismes y la chantajea para que no revele su secreto, una vez que ya está casada.

Su amenaza implica una gran suma de dinero; sin embargo, su plan es frustrado cuando Colin decide intervenir. En lugar de permitir que Cressida controle la narrativa, Colin revela públicamente en un baile organizado por su hermana Daphne que Penélope es Lady Whistledown, evitando así que Cressida gane poder sobre Penélope.

Esto hace que Cressida quede ante la sociedad como una persona interesada en el dinero y embustera, pero lo interesante es que, a pesar de esto y sus problemas económicos, se mantiene en la alta sociedad.

De hecho, en el libro de 2010 titulado 'Diez cosas que me gustan de ti', se menciona a Cressida, mejor conocida como Lady Twombley en esta versión, y se explica que en realidad pasó una vida infeliz, pues se mantuvo sola como viuda debido a su acción de hacerse pasar por Lady Whistledown y mentirle a todos, en lugar de ir a Gales a vivir con su tía como en la serie.

¿Cressida aparecerá en las nuevas temporadas de 'Bridgerton'?

La realidad es que Cressida tiene un final muy triste en la saga literaria, y Netflix tiene dos opciones respecto a este personaje. La primera es que Cressida desaparezca por completo en las siguientes temporadas con el pretexto de que se mudó al campo, o simplemente que haga un retorno en algún punto como una persona buena y formando una familia con un hombre nuevo, aunque esto podría modificar aún más el desarrollo de la historia.

¿Tú qué opinas? Dinos en los comentarios.

