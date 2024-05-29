Bridgerton

¿Por qué Marina ya no aparece en 'Bridgerton 3'? Actriz reveló que la serie dañó su salud mental

La ausencia de Marina Thompson en 'Bridgerton 3' ha generado especulaciones entre los fanáticos. Ruby Barker, la actriz que interpreta a Marina, reveló que tuvo problemas de salud mental durante el rodaje, lo que afectó su continuidad en la serie.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Marina tiene un trágico final en los libros 'Bridgerton':así afecta a la historia de Eloise

Marina Thompson, el personaje interpretado por Ruby Barker, ha dejado a los fanáticos de 'Bridgerton' especulando sobre su futuro en la serie. Aunque la tercera temporada se centra en la historia de Colin, muchos se preguntan por qué Marina no aparece en esta entrega. Para entenderlo, explicaremos tanto la trama de la serie como los motivos detrás de la decisión de la actriz.

Historia de Marina Thompson en la serie 'Bridgerton'

En la primera temporada, Marina, una prima lejana de la familia Featherington llega a su casa debido a un escandaloso embarazo que está viviendo. Pronto, sus parientes buscan desesperadamente encontrarle esposo antes de que se revele que tendrá un hijo, y de hecho, quien se enamora de ella es Colin Bridgerton.

A pesar de que mantienen una relación, esta finaliza cuando se revela su embarazo y ella opta por casarse con alguien más, específicamente Phillip Crane. En la segunda temporada, tiene una breve aparición cuando Colin la visita en su nueva casa después de un largo viaje, pero después no vuelve a aparecer en pantalla.

Actriz que interpretó a Marina reveló que se ausentó de 'Bridgerton 3' por cuestiones de salud mental

Los fans pensaron que en 'Bridgerton 3' sería vista de nuevo, pero en los primeros cuatro capítulos no hay rastro de ella. Aunque no se sabía la razón, la actriz Ruby Barker reveló en una entrevista para 'The LOAF Podcast' que al rodar la primera temporada tuvo dos brotes psicóticos. La producción no la ayudó en ese momento y, por si fuera poco, la presionó para promocionar el show sin importar su salud mental.

“Ni una sola persona de Netflix, ni una sola persona de Shondaland, desde que tuve dos brotes psicóticos por ese programa, se han puesto en contacto conmigo o incluso me han enviado un correo electrónico para preguntarme si estoy bien o si me beneficiaría. cualquier tipo de atención o apoyo posterior”, dijo. "Nadie. Durante el rodaje, me estaba deteriorando. Fue un lugar realmente atormentador para mí porque mi personaje estaba muy alienado, muy condenado al ostracismo, solo en estas horribles circunstancias".
Bridgerton Ruby Barker como Marina Thompson
Bridgerton Ruby Barker como Marina Thompson
Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX/LIAM DANIEL/NETFLIX


Barker externó además que no tiene ningún resentimiento hacia el equipo de 'Bridgerton' o sus compañeros, pero esto podría explicar por qué no ha estado presente en los últimos episodios.

¿Qué podría pasar con el personaje si Ruby Barker no vuelve a 'Bridgerton'?

Es bien conocido que Marina Thompson es un personaje importante para la historia de Eloise en los libros debido a que una fiebre causada por un fallido intento de suicidio, hace que Marina pierda la vida, lo que lleva a su esposo, Phillip Crane, a comenzar a hablar con Eloise Bridgerton.

Por el momento se desconoce si Ruby Barker volverá a interpretar a Marina en la segunda parte de 'Bridgerton 3', si será reemplazada por otra actriz o si el personaje desaparecerá justificando su suicidio, lo que ha generado confusión entre los fans.

Un punto importante es que la salida de Barker podría resultar un problema, ya que la historia de Eloise es la cuarta en el orden cronológico de los libros. Si Netflix decide adaptar primero la historia de Benedict, esto implicaría una temporada completa en la que su nombre quizás no sea mencionado.

Imagen Netflix

¿Qué crees que pase al respecto? Dinos en los comentarios.

BridgertonSeries basadas en librosSeries de NetflixTelevisiónSuicidios

