'Bridgerton 3': ¿Cuántos hijos tienen Anthony y Kate y cuándo podrían aparecer en la serie?

La saga de los Bridgerton, escrita por Julia Quinn, llamó la atención de miles de lectores años atrás y, más recientemente, de espectadores gracias a su adaptación televisiva. Uno de los aspectos que más interesa a los seguidores es la vida familiar de los personajes, especialmente aquellos detalles que no han sido mostrados por Netflix, como cuántos hijos tendrán Kate y Anthony.

Anthony Bridgerton, el visconde, y Kate Sheffield (Sharma en el show), son los protagonistas del segundo libro de la serie, titulado 'El Vizconde que me amó'. La historia de amor de los jóvenes es una de las más queridas, llena de momentos románticos y aunque en el progrmatelevisivo hubo cambios importantes respecto a los hechos literarios, como la integración de Edwina Sharma, no dejó de encantar al público.

PUBLICIDAD

¿Cómo se llaman los hijos de Anthony y Kate en los libros?

Tras una serie de eventos dramáticos y un triángulo amoroso, ambos terminan felizmente casados, pero lo mejor es que su participación continuó estando activa en la tercera temporada de 'Bridgerton'. Si bien aquí no son protagonistas, el público pudo continuar viendo un poco de su matrimonio y relación, además de su nueva etapa como futuros padres, ya que anuncian que esperan un bebé.

De hecho, en uno de los últimos capítulos se menciona que Anthony y Kate viajan a la India para que su hijo nazca allá. Aunque hasta el momento en la serie de Netflix no se ha mencionado su nombre, los libros de Julia Quinn dan más información sobre él y sus demás hermanos, ya que la pareja termina con una gran familia, de acuerdo a la autora.

Imagen Netflix



Según los textos originales, el primer hijo de la pareja Bridgerton es Edmund Bridgerton. Su nombre es un homenaje directo al patriarca de la familia, quien murió joven tras ser picado por una abeja, lo que le provocó una reacción alérgica. Aunque los detalles específicos sobre su vida no son ampliamente desarrollados en la serie principal, su existencia y su nombre son mencionados como parte del legado de la familia.

Miles Bridgerton es el segundo hijo de Anthony y Kate. De hecho, aparece brevemente en las historias de la serie, pero al igual que en el caso anterior, no se profundiza mucho en su personalidad o intereses. La pareja recibe poco después a Charlotte, quien se convierte en su primera hija, y por último a Mary, quien lleva el nombre de la madre de Kate.

PUBLICIDAD

La familia de Anthony y Kate, aunque no es el foco central de los libros posteriores, es una parte esencial del legado de la serie. Julia Quinn utiliza los hijos de Anthony y Kate para mostrar cómo las familias en los libros crecen y se desarrollan más allá de los romances iniciales. A través de menciones y pequeños detalles, los lectores pueden ver que la pareja protagonista del segundo libro vive una vida llena de amor y expansión familiar.

¿Veremos a todos sus hijos en los siguientes temporadas de 'Bridgerton'?

Si el show mantiene la cronología de sus descendientes en orden, lo más probable es que Edmund sea el primer bebé de Kate y Anthony que veamos en la siguiente temporada de 'Bridgerton' debido a que aparece en el vientre de su madre. Sin embargo, también dependerá de que los actores continúen con su participación en el programa, ya que en caso contrario su ausencia será notoria, como fue el caso de Daphne y su esposo Simon Basset, quienes no fueron mencionados en los últimos capítulos.