Anne Hathaway por poco abandona la actuación tras ganar un Oscar: ya nadie quería contratarla

Anne Hathaway es una de las actrices más famosas de Hollywood, aunque en una etapa estuvo a punto de renunciar a pesar de haber ganado un premio Oscar.

Aunque su actuación en ‘Los Miserables’ la catapultó al éxito, también la sumergió en una tormenta de críticas y dificultades.

Anne Hathaway ganó su premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2013. Imagen Getty Images/Universal Pictures

Anne Hathaway estuvo a punto de dejar la actuación tras ganar el Oscar

Para la versión cinematográfica de ‘Los Miserables’, Anne Hathaway interpretó a Fantine, una madre soltera que tras ser despedida de su empleo como costurera, se ve obligada a vender su cabello, sus dientes y a prostituirse con tal de mandar dinero para su hija.



Aunque apareció poco tiempo en pantalla, su actuación le dio el Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2013, pero después se encontró con un panorama laboral complicado.

Anne Hathaway ganó su premio Oscar en 2013. Imagen Getty Images



La actriz de películas como ‘El Diablo Viste a la Moda’, ‘Secreto en la montaña’ y ‘Siempre el mismo día’ fue criticada por su discurso de aceptación, experimentando una avalancha de críticas en redes sociales conocida como ‘Hathahate’, donde internautas combinaron su apellido con la palabra ‘odio’.

Tras este acontecimiento, los productores y directores no querían ofrecerle trabajo por la percepción negativa que surgió alrededor de ella, hasta que un conocido cineasta la sumó a una de sus películas.

Christopher Nolan ofreció a Anne Hathaway un papel en ‘Interstellar’

Hathaway contó recientemente en entrevista con Vanity Fair que fue el director Christopher Nolan quien le dio otra oportunidad en su carrera: ‘Interstellar’.

“Tenía un ángel en Christopher Nolan, a quien eso no le importó y me dio uno de los papeles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he sido parte”, expresó la actriz.



El apoyo del cineasta fue fundamental para Anne, ya que le permitió mantener el impulso en su carrera y la cinta estuvo nominada en varias premiaciones.

“No sé si él sabía que me respaldaba en ese momento pero haberme llamado tuvo ese efecto. Mi carrera no perdió impulso como podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado”, añadió.



Nolan había trabajado anteriormente con Hathaway en la película ‘Batman: El Caballero de la Noche Asciende’, donde interpretó a Selina Kyle, también conocida como Gatúbela o Catwoman, y posteriormente participó en otras grandes producciones en cine y televisión como ‘Alicia a través del espejo’, ‘Ocean's 8’ y 'Modern Love'.



Su trabajo más reciente, ‘The Idea Of You’ ('La idea de ti'), donde interpreta a una mujer divorciada que se enamora del cantante de una boy-band del momento, se estrena en Prime Video el 2 de mayo tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.