Anne Hathaway tuvo que besar a 10 actores para elegir al galán perfecto para una de sus películas

A sus 41 años, Anne Hathaway ha aparecido en más de 50 proyectos, incluyendo series y películas. En una reciente entrevista, la actriz compartió una incómoda experiencia que vivió durante el rodaje de una película.

“Sonaba asqueroso”: Anne Hathaway relata una incómoda experiencia durante una prueba de ‘química’

Como parte de la gira de promoción de su nueva película ‘The Idea of You’, Anne Hathaway posó para la revista V, donde compartió una desagradable situación que vivió en la década de los años 2000 antes de filmar una película

La actriz de películas como ‘Siempre el mismo día’, ‘El Diario de una princesa’ y ‘Los Miserables’ habló sobre las denominadas ‘Pruebas de química’ y cómo han evolucionado con el paso de los años.

En estas pruebas se busca que los actores tengan química en pantalla, para hacer creíble la historia, pero en una de ellas Hathaway no la pasó tan bien, ya que en una ocasión le pidieron besar a 10 actores para elegir a su compañero de reparto.

Sin dar nombres, tanto de los actores como de la película, Hathaway compartió que no se sentía emocionada por la prueba.

"Me dijeron: 'Hoy vendrán 10 hombres y tú elegirás ¿No estas emocionada por besarlos a todos?'. Y yo pensé, '¿Habrá algo malo conmigo?' ya que yo no lo estaba. Pensé que sonaba asqueroso", expresó.



En esa época, era común solicitar a los actores que se besaran entre sí para evaluar la química en pantalla. Hathaway reflexionó sobre la presión que enfrentaba en la industria del cine para no ser etiquetada como ‘difícil’.

"Yo era muy joven y sabía lo fácil que era perderlo todo por ser catalogada como 'complicada'. Así que solo fingí estar emocionada y seguí con eso”, añadió.



Para la película ‘The Idea of You’, Anne Hathaway compartió que en su prueba de química se le pidió tener una pequeña improvisación con los actores que estaban haciendo casting, quedándose con el papel Nicholas Galitzine.

¿Cuándo se estrena y dónde ver ‘The Idea of You’ con Anne Hathaway?

‘The Idea of You’, que en Latinoamérica se le conoce como ‘La Idea de ti’, se estrenará en México y Estados Unidos el próximo 2 de mayo en Prime Video.



Esta cinta está inspirada en la novela homónima de Robinne Lee y sigue la historia de Solène, una madre divorciada de 40 hijos que se enamora de Hayes Campbell, el líder de la boyband más popular del mundo.