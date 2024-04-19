Aprende cómo hacer helado casero perfecto: el verdadero secreto no está en la forma de batirlo

En días de calor, nos encanta hacer helado en casero, pero desafortunadamente, la mayoría de las recetas nos acaban defraudando: o se congelan demasiado o quedan demasiado blandas. Y, hasta ahora, la única solución parecía ser la máquina de helados. Por suerte, hemos encontrado una mejor forma. Atentos, en esta ocasión aprenderemos cómo hacer helado casero sin máquina de helados.

¿Qué utensilio puedo utilizar para hacer helado en casa si no tengo máquina de helados?

La respuesta es simple: el batidor de globo. Este utensilio de cocina es importante para incorporar aire en tu base de helado, mismo que te dará una textura ligera y cremosa. Además, obtendrás una mezcla homogénea que ayudará a la formación de cristales de hielo y a que logre una textura fría y cremosa.

Y por si fuera poco, lograrás emulsionar a la perfección las yemas de huevo y la leche para que la base, además de suave, esté bien integrada. Utilizarlo facilitará el proceso y mejorará la calidad de tu helado. Si quieres hacer una pequeña trampa para no batir manualmente, también puedes ayudarte de una batidora.

Receta base para un helado casero perfecto

La solución que hemos encontrado para lograr el helado casero perfecto te sorprenderá, pues es tan sencilla que no podrás creerlo; no puedes dejar de intentar esta receta.

Ingredientes:

8 claras de huevo

1 taza de azúcar

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 pizca de sal

2 tazas de crema de leche

2 tazas de leche evaporada

Paso a paso:

Para hacer el helado casero perfecto, comienza batiendo las claras de huevo con el azúcar y, cuando estén mezcladas, agrega el extracto de vainilla y la sal. Continúa batiendo, ya sea con tu globo o tu batidora, toda la mezcla hasta que tome un tono más pálido y con un leve tono amarillo.

Mientras sigues batiendo, agrega la crema de leche (también puedes encontrarla como nata o crema doble) y la leche evaporada. Hazlo hasta que espese.

El verdadero secreto para hacer helado casero perfecto

Como ves, además de utilizar un globo o una batidora, no hay ninguna otra diferencia en la receta con respecto a los demás helados caseros. Pero hay un secreto que te revelaremos y no está en los ingredientes ni el batido, sino en la temperatura en que lo congelamos.

Sabemos que nuestro helado no quedará demasiado blando porque hemos logrado que esté espeso y hemos incorporado suficiente aire en el batido, el problema está ahora en lograr que no se congele totalmente. Para esto debemos impedir que se cristalicen los ingredientes líquidos; esto sucede cuando el aire se escapa de la preparación al enfriarse lentamente.

La forma de impedir que el helado se congele es enfriarlo lo más rápida posible. Bajar aún más la temperatura del congelador o freezer sería muy complicado, por lo que debemos encontrar un elemento que nos permita enfriar el helado tan rápido como podamos, la solución: usa una bandeja para cubitos de hielo.

Coloca la mezcla en la bandeja y esto hará que se enfríe bien rápido, impidiendo la cristalización de los líquidos en la receta.

¡Sirve y disfruta!

Cuando quieras servir el helado, simplemente hazlo como sirves los cubos de hielo, a los niños les encanta. Pero si prefieres, puedes volcar todos los cubitos de helado en la procesadora y procesar, luego lleva al freezer nuevamente en un recipiente grande y tendrás un delicioso helado servido a la forma tradicional.

Ahora conoces el secreto para hacer helado casero sin máquina de helados, así que no tienes excusa para dejar de preparar el tuyo. Puedes hacer recetas con helado como bombones helados y también postre de bananas con helado, te van a encantar.