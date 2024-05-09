Día de la Madre

3 recetas de bebidas refrescantes para brindar con mamá en el Día de las Madres

Celebra el Día de las Madres preparándole alguna de estas tres bebidas refrescantes y con sabor a vino tinto, aguacate o flan y haz un brindis con una de las mujeres más importantes en tu vida

Desayuno de avena con sabor a chocolate para sorprender a mamá
Pink Drink: Receta de la bebida más rosa y popular de las cafeterías con sabor latino

La cocina es un acto de amor que todas las mamás conocen, por lo que es seguro que apreciarán algo hecho por ti que le transmita todo el cariño que sientes por ella. Y como se acerca el Día de las Madres, te hemos traído tres rápidas y deliciosas recetas de bebidas refrescantes para que brindes durante la comida o para acompañar su postre favorito.

3 recetas de bebidas refrescantes para el Día de las Madres

1. Café frío sabor flan

Dos clásicos para cerrar una buena comida, el café y el flan unidos en una sola bebida. Esta combinación te encantará por los pocos ingredientes y tiempo que necesitas para prepararla. Te dejamos la receta paso a paso a continuación. Un tip: va perfecto acompañado de trufas.

Video Receta café frío sabor flan, dos clásicos en una bebida deliciosa


Porciones: 1 persona
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocción: 0 minutos
Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes:

  • 1 yema de huevo
  • 1 cucharada de leche condensada
  • 1 chorrito de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de cajeta o dulce de leche
  • 1/3 de leche entera
  • 1 shot de café americano
  • Hielos

Preparación:

1. En un bowl pequeño coloca la yema, la leche condensada y la vainilla.
2. Con ayuda de un espumador de leche mezcla hasta que se integren los 3 ingredientes y reserva.
3. En un vaso coloca la cajeta y espárcela en el fondo.
4. Coloca hielos al gusto.
5. Agrega la leche, seguido del café y al final añade la mezcla espumosa.
6. Mezcla y disfruta.

2. Margarita de aguacate para brindar con mamá

Si estás buscando una bebida creativa para celebrar el Día de las Madres, esta receta de margarita de aguacate es ideal. Además de incluir un balance perfecto entre el tequila y esta fruta con un toque ligeramente picosito que le encantará. Encuentra el tutorial para saber cómo prepararla en el video a continuación:

Video Margarita de aguacate en menos de 5 minutos: Receta


Porciones: 1 persona
Tiempo de preparación: 5 minutos
Tiempo de cocción: 0 minutos
Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes:


  • Jugo de limón o chamoy
  • Chile en polvo
  • 2 oz de tequila blanco
  • 1 oz de licor de melón
  • 1 oz de licor de naranja
  • 1 oz de jarabe natural
  • 1 oz de jugo de limón
  • ½ aguacate
  • Hielo

Preparación:

1. Pasa el vaso o copa primero por jugo de limón o chamoy y después por chile en polvo.
2. Licua todos los ingredientes hasta obtener una consistencia tersa y cremosa.
3. Agrega hielo al vaso o copa, sirve y disfruta.

3. Frappé de vino tinto con fresas

Imagina todo el sabor del vino tinto potenciado con la dulzura de las fresas y una refrescante consistencia. Se convertirá en la favorita de tu mamá. Brinden mientras le dices lo mucho que la quieres.

Video Receta de frappé de vino tino con fresas, el favorito para brindar

Tiempo de preparación: 1 minutos

Tiempo de cocción: 10 minutos

Tiempo total: 10 minutos

Ingredientes:
  1. 1/2 taza de fresas congeladas
  2. 1/2 taza de duraznos congelados
  3. Endulzante al gusto
  4. 1/2 taza vino tinto
  5. Hielo al gusto
Preparación:
  1. En una licuadora agrega las frutas congeladas, vino, hielo y endulza al gusto.
  2. Sirve en un vaso o copa y decora.
