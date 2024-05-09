3 recetas de bebidas refrescantes para brindar con mamá en el Día de las Madres

La cocina es un acto de amor que todas las mamás conocen, por lo que es seguro que apreciarán algo hecho por ti que le transmita todo el cariño que sientes por ella. Y como se acerca el Día de las Madres, te hemos traído tres rápidas y deliciosas recetas de bebidas refrescantes para que brindes durante la comida o para acompañar su postre favorito.

3 recetas de bebidas refrescantes para el Día de las Madres

1. Café frío sabor flan

Dos clásicos para cerrar una buena comida, el café y el flan unidos en una sola bebida. Esta combinación te encantará por los pocos ingredientes y tiempo que necesitas para prepararla. Te dejamos la receta paso a paso a continuación. Un tip: va perfecto acompañado de trufas.

Video Receta café frío sabor flan, dos clásicos en una bebida deliciosa



Porciones: 1 persona

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 0 minutos

Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes:





1 yema de huevo

1 cucharada de leche condensada

1 chorrito de esencia de vainilla

1 cucharada de cajeta o dulce de leche

1/3 de leche entera

1 shot de café americano

Hielos

Preparación:

1. En un bowl pequeño coloca la yema, la leche condensada y la vainilla.

2. Con ayuda de un espumador de leche mezcla hasta que se integren los 3 ingredientes y reserva.

3. En un vaso coloca la cajeta y espárcela en el fondo.

4. Coloca hielos al gusto.

5. Agrega la leche, seguido del café y al final añade la mezcla espumosa.

6. Mezcla y disfruta.

2. Margarita de aguacate para brindar con mamá

Si estás buscando una bebida creativa para celebrar el Día de las Madres, esta receta de margarita de aguacate es ideal. Además de incluir un balance perfecto entre el tequila y esta fruta con un toque ligeramente picosito que le encantará. Encuentra el tutorial para saber cómo prepararla en el video a continuación:

Video Margarita de aguacate en menos de 5 minutos: Receta



Porciones: 1 persona

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo de cocción: 0 minutos

Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes:





Jugo de limón o chamoy

Chile en polvo

2 oz de tequila blanco

1 oz de licor de melón

1 oz de licor de naranja

1 oz de jarabe natural

1 oz de jugo de limón

½ aguacate

Hielo

Preparación:

1. Pasa el vaso o copa primero por jugo de limón o chamoy y después por chile en polvo.

2. Licua todos los ingredientes hasta obtener una consistencia tersa y cremosa.

3. Agrega hielo al vaso o copa, sirve y disfruta.

3. Frappé de vino tinto con fresas

Imagina todo el sabor del vino tinto potenciado con la dulzura de las fresas y una refrescante consistencia. Se convertirá en la favorita de tu mamá. Brinden mientras le dices lo mucho que la quieres.

Video Receta de frappé de vino tino con fresas, el favorito para brindar

Tiempo de preparación: 1 minutos Tiempo de cocción: 10 minutos Tiempo total: 10 minutos Ingredientes: 1/2 taza de fresas congeladas 1/2 taza de duraznos congelados Endulzante al gusto 1/2 taza vino tinto Hielo al gusto

