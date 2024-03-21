Capirotada: Prepara el postre tradicional de Cuaresma con estas 3 originales recetas para reutilizar el pan duro

La capirotada es un delicioso postre tradicional que se come especialmente en Semana Santa y Cuaresma. Pero, además de ser delicioso, es una forma ingeniosa de reutilizar el pan que ya se ha puesto duro. Aquí te contamos un poco de su historia, origen y te damos tres originales variantes de esta receta en gelatina, budín y flan.

Capirotada: Historia y origen

Es una mezcla única de sabores dulces y salados que se remonta a la época colonial en México. Su nombre proviene del término "capirote", que era un sombrero cónico usado por los penitentes en las procesiones religiosas. Esta delicia culinaria tiene sus raíces en la fusión de las tradiciones indígenas y españolas, lo que la convierte en un platillo arraigado en la cultura mexicana.

Los ingredientes principales de la capirotada son: pan duro, piloncillo, clavos de olor, canela en rama, queso añejo, nueces, pasas, leche, mantequilla y hasta grajeas de colores.

Los primeros registros de esta receta nos llevan a los conventos de monjas en la época colonial. Ahí las religiosas preparaban este postre utilizando ingredientes simples y económicos disponibles en la región. Con el tiempo, la receta se ha transmitido de generación en generación, adaptándose a los gustos y preferencias locales.

3 recetas de capirotada originales

#1 Gelatina de capirotada

Esta versión refrescante de la capirotada combina la textura suave de la gelatina con los sabores tradicionales de este postre.

Video Receta de gelatina de capirotada: ¡Dale un toque divertido a este tradicional postre!



Necesitarás los siguientes ingredientes:

1 sobre de gelatina de leche condensada

2 panes del día anterior, en cubitos

½ taza de queso cotija

½ taza de pasitas

½ taza de cacahuate

Leche

Para la gelatina de piloncillo:

2 tazas de agua

1 1/4 tazas de piloncillo

1 raja de canela

3 sobres de grenetina en ½ taza de agua

Para decorar:

Crema batida

Cubitos de pan, ligeramente tostado

Coco

¿Cómo prepararla?

Comienza calentando la leche. Agrega la gelatina y humedece los cubitos de pan con la mezcla. Después combina el queso con las pasitas y los cacahuates. Agrega la gelatina y deja cuajar, separa del molde y reserva.

Calienta en una olla, agua, piloncillo y canela, cuando se termine de disolver, agrega la grenetina hidratada y espera a que se derrita. Mezcla muy bien y deja enfriar.

Finalmente, vierte la gelatina de piloncillo en la de pan, asegúrate que flote y deja cuajar. Decora con crema batida, cubitos de pan, queso, pasitas, cacahuate y hojuelas de coco.

#2 Budín de pan sabor capirotada

El budín de pan es una opción reconfortante y deliciosa para aprovechar el pan duro.

Video Budín de pan sabor capirotada, la receta perfecta para la Cuaresma



Ingredientes:

1/4 taza de mantequilla, derretida

16 rebanadas de pan bolillo, cortado en cubos

1 lata de leche evaporada

1/2 taza de piloncillo en polvo

4 huevos grandes, ligeramente batidos

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 cucharadita de canela molida

1/2 cucharadita de nuez moscada molida

Para decorar:

Queso cotija

1 taza de pasas

1 taza de cacahuates

Miel de piloncillo, opcional

Preparación:

Tuesta el pan con aceite y mantequilla, pasa a un refractario y forma una capa. Añade el queso cotija, pasas y cacahuates. Termina con más pan, queso, pasas y cacahuates. Reserva.

Mezcla una taza de leche evaporada con el piloncillo en polvo, añade huevo, vainilla y nuez moscada. Mezcla y vierte sobre el refractario con pan. Deja reposar por 10 minutos.

Hornea a 180°C por 45 minutos. Decora con salsa de caramelo.

#3 Flan de capirotada

Esta receta combina la cremosidad clásica del flan con los sabores distintivos de la capirotada.

Video Receta de flan de capirotada: Preparación paso a paso para el postre perfecto



Ingredientes:

½ taza de agua

¾ taza de piloncillo

1 ramita de canela

2 clavos

3 cucharadas de mantequilla derretida

8 rebanadas de pan de caja o bolillo en cubos

Pasas

Cacahuate

Queso cotija, desmoronado

5 huevos

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

Elaboración:

En una olla mediana calienta el piloncillo, la canela, los clavos de olor y el agua a temperatura media para que se derrita el piloncillo hasta formar un jarabe. Distribuye el jarabe en un molde.

Corta el pan en cubos, agrega encima mantequilla derretida, mezcla bien y reserva. Pasa la mitad del pan a un molde, y añade pasas, cacahuate y queso al gusto. Licúa o mezcla los huevos con la leche condensada, leche evaporada y el pan restante. Coloca en baño maría y hornea a 180°C (350 F) por 35 a 40 min.

Deja enfriar y desmolda. Acompaña con más jarabe, pasas y queso.

¿Dónde se come?

Se sirve en hogares, restaurantes y puestos callejeros, y cada región puede tener su propia versión. Desde las calles bulliciosas de la Ciudad de México hasta los pueblos pintorescos de Oaxaca, la capirotada es un elemento básico en la mesa de los mexicanos durante este período religioso.

Con estas tres originales recetas de capirotada, puedes darle un giro creativo a este clásico platillo y deleitar a tus seres queridos durante la Cuaresma y otras temporadas. ¡Buen provecho!