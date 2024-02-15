¿Realmente existe el olor a refrigerador? 7 trucos que sí funcionan para eliminarlo

Abres la puerta de tu refri y te llega un aroma penetrante, una mezcla entre comida podrida, humedad y moho. Sí, estás frente al temido “olor a refrigerador”. Así que como ves, este aroma sí existe y no solo predomina en tu nevera, sino que también afecta a tus alimentos. ¿Quieres deshacerte de él? Te compartimos los 7 mejores trucos para eliminarlo por completo.

Video Trucos para organizar tu refrigerador como un experto

¿Qué es el olor a refrigerador?

PUBLICIDAD

Es un aroma penetrante y húmedo, reminiscente de alimentos en descomposición o moho. Puede combinar notas ácidas, como las de lácteos caducados, con tonos terrosos de verduras podridas y un matiz rancio proveniente de carnes o grasas descompuestas. Además, puede tener toques sutiles de metal frío o plástico, debido al entorno del refrigerador.

El olor a refrigerador aparece debido a la acumulación de restos de comida, bacterias y moho. Con el tiempo, estos elementos crean un ambiente propicio para los malos olores, especialmente si la nevera no se limpia regularmente. Restos de carne podrida, verduras en descomposición y recipientes abiertos pueden contribuir al problema.

7 trucos efectivos para eliminar el mal olor de tu nevera

Mantén tu cocina fresca y asegúrate que tus alimentos conserven su sabor original. Te compartimos una guía detallada sobre cómo eliminar el olor a refrigerador con estos 7 trucos que sí funcionan:

Video Los mejores trucos para limpiar y olvidarte de la grasa acumulada en tu cocina

1. Limpieza profunda

Vacía tu refrigerador y desconéctalo. Usa una solución de agua tibia con vinagre blanco o bicarbonato de sodio para limpiar todas las superficies interiores, incluyendo estantes, cajones y paredes. Estos elementos naturales son excelentes para neutralizar olores sin dejar residuos químicos.

2. Revisa tus alimentos periódicamente

Échale un ojo cada tercer día o cada semana como mínimo a todos tus alimentos y recipientes dentro de la nevera. Tira todos los productos caducados o en mal estado que puedan favorecer al mal olor. Asegúrate de revisar también las esquinas y grietas donde se puedan acumular residuos de comida.

PUBLICIDAD

3. Sécalo con toallas de papel

Después de limpiar, es importante secar completamente el interior del refrigerador con un paño limpio o toallas de papel para evitar la formación de moho, que puede ser una fuente de mal olor.

4. Utiliza ingredientes que absorban olores

Coloca un recipiente abierto con bicarbonato de sodio, café molido o carbón activado dentro del refrigerador. Estos son conocidos por su capacidad para absorber olores y ayudarán a mantener el aire fresco. Cambialos cada mes para que funcionen mejor.

5. Mantenimiento regular

Entre los 7 trucos que sí funcionan para elminar el olor a refrigerador está el realizar una limpieza profunda mensual. Guarda toda tu comida en recipientes herméticos para que los olores no puedan dispersarse y revisa regularmente las fechas de caducidad.

Imagen Thinkstock

6. Ventilación

Asegúrate de que tu refrigerador esté correctamente ventilado. Si el aire circula adecuadamente, este ayudará a disipar los malos olores y a mantener tu equipo funcionando en perfecto estado.

7. Limón fresco

Para un aroma fresco y natural, coloca algunas rodajas de limón o cáscaras de naranja en diferentes partes del refrigerador. Estos cítricos no solo absorben olores desagradables, sino que también dejan una fragancia limpia y refrescante.



Recuerda que los olores pueden impregnarse en los alimentos, especialmente en aquellos con superficies porosas. Por eso, eliminar el olor a refrigerador no solo es importante para mantener un ambiente agradable en tu cocina, sino también para preservar la calidad de tus alimentos.

PUBLICIDAD

Si te has encontrado preguntándote "¿existe el olor a refrigerador?", y "¿cómo quitar el olor a refrigerador?", estos trucos te funcionarán a la perfección. ¡Un refrigerador limpio es sinónimo de comida sana!