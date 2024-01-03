¡Evita abrir el horno al hornear! Este error puede arruinar tu pastel
Abriendo y cerrando el horno con mucha frecuencia (o incluso una sola vez por un tiempo prolongado) genera cambios de temperatura dentro. Esto podría ser un error fatal que afectará el resultado de tu pastel u otro bizcocho o pan que estes horneando
Una de las primeras cosas que me enseñó mi madre cuando comenzaba a meterme en la cocina fue el no abrir el horno mientras se cocina algo dentro. Aunque fue algo que tuvo que repetir muchas veces, finalmente entró en mi cabeza. Pero después me puse a pensar: ¿es cierto que no podemos abrir el horno cuando horneamos o es solo un mito?
Aunque puede parecer algo muy inocente, lo cierto es que esta acción tendrá consecuencias desastrosas en el resultado de tu pastel o cualquier bizcocho o pan que estés horneando. Si tu también quieres sacarte la duda, pasa la página y descubre ¿ qué pasa si abro el horno antes de tiempo?
5 problemas comunes y soluciones al hornear pasteles
1. El pastel se cae del centro
Nadie puede evitar la tentación de ver por la ventana de la puerta de nuestro horno cómo va nuestra preparación. Y la abrimos irremediablemente cuando vemos que el bizcocho, pastel o torta parece estar listo con un bronceado increíble y firme.
Este es uno de los errores más comunes al hornear pues segundos depues de abrir el horno el pastel o torta pierde el calor que guardaba en su centro y pierde su firmeza, es decir se hunde del centro. El resultado es un bizcocho perfecto en los bordes pero crudo y apelmazado en el centro, ¡una verdadera pena!
Conclusión: aunque el pastel parezca listo en los bordes, ¡no abras el horno antes de tiempo!
3. Se generan grietas en la torta
El abrir y cerrar el horno con mucha frecuencia (o incluso una sola vez por un tiempo prolongado) generará cambios de temperatura dentro. Estos tendrán una reacción dentro del bizcocho o pastel y, con la presión que normalmente se genera duranate la cocción se forman grietas en la parte superior al intentar nivelar la temperatura dentro y fuera de la torta.
La solución: procura que tu pastel o bizcochuelo no sufra cambios bruscos de temperatura, ni dentro, ni fuera del horno.
4. El huevo no se puede cocinar
Si abrimos la puerta del horno mientras cocinamos dentro nuestro pastel, las proteínas del huevo no llegan a cocinarse, lo que provoca que los huevos no le den la estructura necesaria a la preparación. Esto sucede porque las burbujas que le dan esa deliciosa esponjosidad a nuestra torta se contraen y la masa se desinfla.
Cuando volvemos a cerrar la puerta del horno, la preparación se coagula sin permitirle recobrar el aire de las burbujas. El resultado es una masa compacta y carente de aire.
5. La temperatura no es constante
Por supuesto, al abrir la puerta del horno, la temperatura dentro varía mucho. Cuando no horneamos a temperatura constante se generan desniveles en nuestra preparación. La torta queda más alta en algunos sectores, más dorada en otros y algo cruda en otros. “Un verdadero mamarracho” diría mi madre.
¿Cómo evitar estos errores al hornear?
Pues la respuesta es más que simple. No abras el horno antes de tiempo. Como regla general, espera de 25 a 30 minutos siempre antes de abrirla. Si no te llega el aroma de pan, pastel o bizcocho recién horneado es que no está lista.
Ahora que sabes por qué no abrir el horno, aplica tus conocimientos y ¡hornea! Te propongo recetas como un delicioso pastel de chocolate y café y también pastel de 3 leches de fresa.
