Beneficios del germinado de lentejas: Superalimento que fortalece tu cabello y ayuda a tu digestión

Video Germina lentejas en casa con este truco y aprovecha sus poderosos beneficios para tu salud

Las lentejas son una de las leguminosas que todos hemos comido desde pequeños, sobre todo en papillas y sopas. En algunas ocasiones nos podíamos dar el lujo de comerlas en brotes, también conocido como germinado de lentejas, en ensaladas o sándwiches.

Este último algo más caro que las semillas de bolsa, pero con grandes beneficios para la salud. Y es que cuando la lenteja germina, los brotes que sale de ella aumentan su contenido nutricional y su fibra, al grado de ser considerado como un superalimento.

PUBLICIDAD

¿Qué es el germinado de lentejas?

Es un proceso natural en el que las lentejas secas se ponen a remojar y se dejan ahí hasta que comiencen germinar y formar pequeños brotes verdes. El resultado: una legumbre viva altamente nutritiva y fácil de digerir.

Para aprovechar sus poderosas propiedades, te diremos cómo germinar lentejas en casa (fácil y barato) así como todos los beneficios para tu salud. Desde fortalecer tu cabello y tu sistema inmunológico hasta mejorar tu digestión te sorprenderá saber todo lo que este pequeño brote puede hacer por ti.

Procedimiento del germinado de lentejas en casa

Toma un puñado lentejas secas y remójalas en agua de 8 hasta 12 horas máximo. Enjuaga y elimina toda el agua. Colócalo en un recipiente de plástico o frasco con agujeros. Enjuaga las lentejas dos veces al día. En 3 o 4 días verás los maravillosos brotes.

Si quieres ver el paso a paso no dejes de ver nuestro video al inicio con el tutorial de cómo germinar lentejas en casa.

Beneficios para la salud

Durante la germinación, las legumbres aumentan sus niveles de vitamina C y B, especialmente el ácido fólico. También son ricas en minerales esenciales como el hierro, zinc, magnesio y potasio. Este es el valor nutricional del germinado de lentejas.

#1 Reducirá tus niveles de colesterol

Las lentejas tienen fibrasoluble y esto disminuye el riesgo de que sufras enfermedades cardíacas. Si las germinas el magnesio y potasio se potencían y funciona muy bien para mantener tu presión arterial en niveles normales.

PUBLICIDAD

#2 Mejorará tu digestión

El germinado de lentejas es rico en fibra, por lo que al comerlo te ayudará a prevenir el estreñimiento y mejorar el tránsito intestinal. Si lo incluyes en tu dieta con regularidad tu cuerpo descompondrá mejor los alimentos y absorberá sus nutrientes.

#3 Fortalece tu cabello

El germinado contiene hierro, ácido fólico y vitamina C que ayudará a mantener tu melena más fuerte y radiante que nunca. Además, contiene zinc que reparará y mantendrá tu cabello sano.

#4 Sistema inmunológico

Es un gran aliado para que tu cuerpo pueda combatir mejor las enfermedades. Es rico en vitamina C, antioxidantes, vitamina B9 o ácido fólico y hierro que te ayudarán a mejorar tu sistema inmunológico.

¿Quieres saber cómo comer más lentejas y aprovechar su valor nuticional? Prueba esta receta de ensalada de quina fácil y económica:

Video Así puedes preparar una deliciosa ensalada de quinoa con lentejas y vinagreta de mostaza