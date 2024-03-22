Esto es lo que deberíamos saber sobre la importancia de las vitaminas B1, B6 y B12 en nuestra salud

Las vitaminas son parte de los nutrientes que tu organismo necesita para crecer, desarrollarse y funcionar normalmente durante toda su vida. Existen 13 vitaminas que tu cuerpo necesita, ocho de las cuales conforman el llamado complejo B.

Son las vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12 las que ayudan al cuerpo a convertir los alimentos que consumes en combustible, que el organismo utiliza para producir energía. Así mismo, favorecen la producción de glóbulos rojos, entre muchas otras cosas.

En específico, las vitaminas B1, B6 y B12 juegan un papel esencial para que tu estado de salud sea óptimo. Es por eso que debes conocer más de ellas, como qué funciones realizan, las consecuencias de su deficiencia en tu cuerpo y dónde puedes obtenerlas. Aquí algunas cosas relevantes.

Funciones que las vitaminas B1, B6 y B12 cumplen

La vitamina B1 puede fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la capacidad de tu organismo para soportar condiciones estresantes. Por su parte, la vitamina B6 ayuda a formar la hemoglobina (sustancia en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno por todo el cuerpo).

Y la vitamina B12 (conocida como cobalamina) es auxiliar en la producción de la mielina que rodea las células nerviosas, protege la capacidad mental y ayuda en la descomposición de algunos ácidos grasos y aminoácidos para producir energía.

Enfermedades que puede causar su deficiencia

La deficiencia de tiamina (vitamina B1) puede derivar en Beriberi, un mal que ocasiona hinchazón, dificultad para respirar y movimientos incontrolables de los ojos; igualmente es causante del síndrome Wernicke-Korsakoff, dos trastornos que afectan al cerebro.

Por otro lado, las personas que no reciben suficientes cantidades de vitamina B6 en su dieta tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Y la deficiencia de vitamina B12 puede conducir a la anemia perniciosa, cuyos síntomas incluyen debilidad, diarrea y pérdida de peso, entre otras.

Grupos de riesgo

Las personas que consumen altas cantidades de alcohol, nicotina, las que se encuentran en la tercera edad, y quienes son vegetarianos estrictos (es decir, que no consumen productos animales para nada), tienen mayor riesgo de sufrir deficiencia de vitaminas B1, B6 y B12.

Fuentes ricas en vitaminas B1, B6 y B12

A pesar de que dichas vitaminas del complejo B se encuentran en muchos alimentos, son solubles en agua y delicadas, es decir, se destruyen fácilmente. Si a eso se suma que el cuerpo tiene una capacidad limitada para almacenarlas, entonces el riesgo de sufrir deficiencia de ellas aumenta.

La deficiencia de vitaminas B1, B6 y B12 suele presentar síntomas como fatiga, dificultad para respirar, diarrea, nerviosismo, entumecimiento de pies y manos, dolor de cabeza, náuseas, malestar abdominal, pérdida de la memoria, entre otras.

Para evitar su deficiencia, lo mejor es incluir en la dieta fuentes ricas en dichas vitaminas, entre ellas se encuentran:

B1: Legumbres, nueces, germen de trigo, panes integrales, frutos secos, verduras de hojas verdes.

Legumbres, nueces, germen de trigo, panes integrales, frutos secos, verduras de hojas verdes. B6: Pollo, atún, salmón, leche, queso, camarón, hígado de res, lentejas, frijoles, espinaca, zanahorias, arroz integral, salvado, plátanos, semillas de girasol.

Pollo, atún, salmón, leche, queso, camarón, hígado de res, lentejas, frijoles, espinaca, zanahorias, arroz integral, salvado, plátanos, semillas de girasol. B12: Bacalao, leche, queso, huevos, carne de vaca, cerdo.

Cómo ayuda la ingesta de vitaminas B1, B6 y B12 a la salud

Evidencia preliminar sugiere que la ingesta de vitamina B1, junto con otros nutrientes, pue de disminuir el riesgo de desarrollar cataratas, Alzheimer y depresión. De igual forma se sabe que el consumo de vitamina B6 es benéfico para disminuir las náuseas matutinas en el embarazo, así como para reducir el riesgo de desarrollar degeneración macular (causante de ceguera).

La vitamina B12 trabaja con el ácido fólico en el cuerpo, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mamá, de acuerdo con algunos estudios. Así mismo, la ingesta de suplementos de cobalamina pueden mejorar el conteo de esperma y su capacidad para nadar.

Una forma segura de obtener cantidades adecuadas de estas vitaminas del complejo B, además de consumir los alimentos que son ricas fuentes de ellas, es tomando un suplemento que contenga las dosis óptimas recomendadas por las instituciones de salud; así el organismo tendrá un balance adecuado y podrá funcionar correctamente.

Ahora que ya conoces la importancia de las vitaminas del complejo B, incluye en tu dieta los alimentos que las contienen.