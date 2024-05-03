Sándwich de atún receta: 3 formas fáciles de prepararlo con una sola lata de atún
El sándwich de atún es ideal para un almuerzo o cena ligera, aquí te dejamos 3 recetas fáciles y rápidas de preparar con solo una lata de atún, pero con ingredientes tan diferentes que harán que sea adictivo y delicioso
Si un sándwich de atún hecho en casa ya es delicioso por más sencillo que lo prepares, imagina qué pasaría si le agregas ingredientes como aguacate o un poco de chile. Sorprende a tu familia con estas tres diferentes recetas de sándwiches de atún caseros y tostados que puedes hacer con una sola lata. Te aseguramos que serán la envidia a la hora del almuerzo.
3 recetas fáciles de sándwiches de atún caseros y crujientes
1. Sándwich de atún receta crujiente con queso cheddar
Porciones: 3
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocción: 5 minutos
Tiempo total: 20 minutos
Ingredientes:
- 1 lata de atún
- Jugo de ½ limón
- 1/3 taza de mayonesa
- 1 rama de apio finamente picada
- 2 pepinillos finamente picados
- ¼ taza de cebolla morada finamente picada
- 2 cucharadas de perejil finamente picado
- Tomatitos Cherry al gusto y cortados en octavos
- Pan de caja
- Mantequilla suavizada
- Rebanadas de queso cheddar al gusto
Preparación:
- Drena el atún de las latas y colócalo en un tazón.
- Agrega el jugo de limón, mayonesa, apio, pepinillos, cebolla, perejil y tomates Cherry.
- Mezcla y reserva.
- Unta mantequilla solo en una cara de los panes.
- Rellena manteniendo los panes con la cara con mantequilla hacia afuera del sándwich.
- Agrega queso cheddar y termina de armar.
- Tuesta por ambos lados en un sartén bien caliente hasta que se dore y el queso se derrita.
- ¡Provecho!
2 Sándwich de atún receta con chiles en escabeche
Porciones: 3
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocción: 5 minutos
Tiempo total: 20 minutos
Ingredientes:
- 1 lata de atún
- 1 lata pequeña de chiles en escabeche picados
- 1 lata pequeña de ensalada de verduras
- ¼ de cebolla finamente picada
- 1 cucharada de adobo de chile
- 2 cucharadas de mayonesa
- 2 tomates en rebanadas delgadas
- 100 gramos de queso fresco deshebrado
Preparación:
- Drena el atún, la ensalada de verduras y los chiles en escabeche.
- Coloca el atún en un bowl.
- Agrega los chiles en escabeche, la ensalada de verduras, adobo de chile y mayonesa.
- Mezcla y reserva.
- Coloca las rebanadas de tomate sobre el pan.
- Agrega la mezcla de atún y sobre ella coloca el queso fresco.
- ¡El toque picoso le dará un sabor único!
3 Sándwich de atún con queso mozarella
Porciones: 3
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocción: 5 minutos
Tiempo total: 20 minutosIngredientes:
- 2 cebollas cambray en rodajas delgadas
- 2 cucharadas de cilantro finamente picado
- 1 aguacate en cubitos
- 1 ajo finamente picado
- 1 pimiento finamente picado
- Jugo de 1/2 limón
- Pan de centeno
- Queso Mozarella en rebanadas
- Mantequilla suavizada
- 1 lata de atún
Preparación:
- Agrega la cebolla, aguacate, cilantro, ajo y jugo de limón a tu atún.
- Mezcla hasta integrar todos los elementos y reserva.
- Unta la mantequilla solo de un lado del pan.
- Agrega la mezcla de atún sobre el lado que no tiene mantequilla.
- Coloca rebanadas de queso mozarella y termina de armar el sándwich dejándo los lados con mantequilla por fuera.
- Colócalo en una sárten bien caliente hasta que se dore.
- ¡Disfruta!