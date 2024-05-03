Sándwich de atún receta: 3 formas fáciles de prepararlo con una sola lata de atún

Si un sándwich de atún hecho en casa ya es delicioso por más sencillo que lo prepares, imagina qué pasaría si le agregas ingredientes como aguacate o un poco de chile. Sorprende a tu familia con estas tres diferentes recetas de sándwiches de atún caseros y tostados que puedes hacer con una sola lata. Te aseguramos que serán la envidia a la hora del almuerzo.