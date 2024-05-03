Sandwich

Sándwich de atún receta: 3 formas fáciles de prepararlo con una sola lata de atún

El sándwich de atún es ideal para un almuerzo o cena ligera, aquí te dejamos 3 recetas fáciles y rápidas de preparar con solo una lata de atún, pero con ingredientes tan diferentes que harán que sea adictivo y delicioso

Por:
Atentamente Victoria .
Video Sándwich de atún casero: 3 recetas fáciles y originales

Si un sándwich de atún hecho en casa ya es delicioso por más sencillo que lo prepares, imagina qué pasaría si le agregas ingredientes como aguacate o un poco de chile. Sorprende a tu familia con estas tres diferentes recetas de sándwiches de atún caseros y tostados que puedes hacer con una sola lata. Te aseguramos que serán la envidia a la hora del almuerzo.

3 recetas fáciles de sándwiches de atún caseros y crujientes

1. Sándwich de atún receta crujiente con queso cheddar

Porciones: 3
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocción: 5 minutos
Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes:


  • 1 lata de atún
  • Jugo de ½ limón
  • 1/3 taza de mayonesa
  • 1 rama de apio finamente picada
  • 2 pepinillos finamente picados
  • ¼ taza de cebolla morada finamente picada
  • 2 cucharadas de perejil finamente picado
  • Tomatitos Cherry al gusto y cortados en octavos
  • Pan de caja
  • Mantequilla suavizada
  • Rebanadas de queso cheddar al gusto

Preparación:


  1. Drena el atún de las latas y colócalo en un tazón.
  2. Agrega el jugo de limón, mayonesa, apio, pepinillos, cebolla, perejil y tomates Cherry.
  3. Mezcla y reserva.
  4. Unta mantequilla solo en una cara de los panes.
  5. Rellena manteniendo los panes con la cara con mantequilla hacia afuera del sándwich.
  6. Agrega queso cheddar y termina de armar.
  7. Tuesta por ambos lados en un sartén bien caliente hasta que se dore y el queso se derrita.
  8. ¡Provecho!
Video Sigue este hack para usar tu sandwichera sin ensuciarla

2 Sándwich de atún receta con chiles en escabeche

Porciones: 3
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocción: 5 minutos
Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes:


  • 1 lata de atún
  • 1 lata pequeña de chiles en escabeche picados
  • 1 lata pequeña de ensalada de verduras
  • ¼ de cebolla finamente picada
  • 1 cucharada de adobo de chile
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 2 tomates en rebanadas delgadas
  • 100 gramos de queso fresco deshebrado

Preparación:


  1. Drena el atún, la ensalada de verduras y los chiles en escabeche.
  2. Coloca el atún en un bowl.
  3. Agrega los chiles en escabeche, la ensalada de verduras, adobo de chile y mayonesa.
  4. Mezcla y reserva.
  5. Coloca las rebanadas de tomate sobre el pan.
  6. Agrega la mezcla de atún y sobre ella coloca el queso fresco.
  7. ¡El toque picoso le dará un sabor único!

3 Sándwich de atún con queso mozarella

Porciones: 3

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 5 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes:
  1. 2 cebollas cambray en rodajas delgadas
  2. 2 cucharadas de cilantro finamente picado
  3. 1 aguacate en cubitos
  4. 1 ajo finamente picado
  5. 1 pimiento finamente picado
  6. Jugo de 1/2 limón
  7. Pan de centeno
  8. Queso Mozarella en rebanadas
  9. Mantequilla suavizada
  10. 1 lata de atún
Preparación:
  1. Agrega la cebolla, aguacate, cilantro, ajo y jugo de limón a tu atún.
  2. Mezcla hasta integrar todos los elementos y reserva.
  3. Unta la mantequilla solo de un lado del pan.
  4. Agrega la mezcla de atún sobre el lado que no tiene mantequilla.
  5. Coloca rebanadas de queso mozarella y termina de armar el sándwich dejándo los lados con mantequilla por fuera.
  6. Colócalo en una sárten bien caliente hasta que se dore.
  7. ¡Disfruta!
Sandwich

