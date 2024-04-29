Bárbara de Regil nos confiesa sus 6 comidas mexicanas favoritas: ¡los tacos no son!

Ni los íntegros hábitos alimenticios de la actriz Bárbara de Regil, protagonista de la serie original de VIX LALOLA, se resisten a los deliciosos sabores de la cocina mexicana. La pusimos a prueba en una batalla entre los 9 platillos mexicanos más populares para elegir sus 6 favoritos. Desafortunadamente, los tacos ( ni dorados, ni al pastor) pasaron la prueba, sin embargo, estos 6 sí hicieron sonreír a la actriz.

En esta lista descubrirás cuáles fueron los platillos favoritos de la comida mexicana de Bárbara de Regil y te diremos el secreto de por qué son tan populares y deliciosos.

Los 6 platillos mexicanos favoritos de Bárbara de Regil

#1 Carnitas

Nadie le dice que no a un taco de carnitas recién salidas del cazo de cobre. Esta clásica receta originaria del estado de Michoacán se creó gracias a que los españoles llevaron el cerdo a México.

La carne de puerco se cuece en una cazuela de cobre por horas en manteca con diferentes especias, soda y jugo de naranja. El resultado, una carne tierna y jugosa pero muy doradita. Aunque pueden comerse solas, lo mejor es hacer un taco en tortilla de maíz, ponerles cebolla, cilantro, guacamole o salsa y agregar un toque de limón. ¡Irresistibles!

#2 Pozole

Uno de los platillos mexicanos que no pueden faltar para celebrar el Día de la Independencia en México, aunque puede comerse durante todo el año. Su origen es prehispánico y básicamente es una sopa con granos de maíz con carne de cerdo o pollo.

Sin importar qué variedad de pozole estés comiendo ( blanco, verde o rojo) los acompañamientos no deben faltar, pues son ese toque que lo hace “delicioso”. Cuándo añades lechuga, rábanos, cebolla, orégano, limón y chile a la sopa y la acompañas con unas tostadas con crema, sal y salsa, ¡la magia del sabor comienza!

#3 Sopes

Desayunar unos sopes recién hechos es la mejor forma de iniciar el día. Este tradicional platillo mexicano no solo hizo feliz a Bárbara de Regil, sino que puede hacernos sonreír a cualquiera. Se trata de una base de masa de maíz más gruesa que una tortilla que se fríe y tiene los bordes pellizcados.

Esos pellizcos forman un borde que ayuda a mantener todos los ingredientes que le quieras poner al sope. Aunque eres libre de ponerle los elementos que prefieras, los tradicionales llevan frijoles refritos, pollo, lechuga picada, queso fresco, crema y salsa al gusto. Dime que no se te hizo agua la boca.

#4 Enchiladas

Aunque las tortillas rellenas de pollo y cubiertas con salsa puede sonar como una comida muy sencilla, el sabor y la versatilidad de este platillo mexicano está de no creerse. Existen diferentes variedades, por ejemplo, el relleno puede variar: queso, pollo o carne. Pero, también, las salsas: frijol, salsa roja o verde, cremosa o mole.

Las enchiladas tradicionales son tortillas fritas en aceite rellenas con pollo y cubiertas de salsa roja o verde. Para hacerlas aún más ricas se les desmorona queso fresco y crema ácida.

#5 Aguachile

Típico de los estados de Sinaloa y Nayarit, es uno de los platillos mexicanos favoritos para los días de calor. Tradicionalmente, se prepara con camarones marinados en una mezcla de limón, chiles, sal y otras especias. También puede prepararse con otros mariscos como pulpo o pescado y se acompaña con pepino y cebolla morada en rodajas.

#6 Esquites, el gran favorito de Bárbara de Regil

Los ganadores de la batalla que puedes ver en nuestro video al inicio de este artículo. Sin importar cómo los llames (trolos, elotes en vaso o esquites) nadie puede resistirse a comer este delicioso antojito mexicano. Se trata de granos de maíz tierno cocidos con epazote y que se sirven en un vaso de unicel donde se les agrega mayonesa, queso y chile.

Si te dejamos con el antojo, aquí te dejamos 4 recetas mexicanas que puedes hacer en freidora de aire, baratas y rápidas

