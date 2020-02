Prueba Aston Martin Vantage AMR 2020 – Visitando sus Orígenes

View this post on Instagram

Despertando al #AstonMartinVantageAMR 2020 desde Nurburg, Alemania. Motor: V8 4.0 Lts. Twin-Turbo 503HP 505 Lb-Pie; Trans: Manu. 7v #DogLeg; 0-60 mph: 3.5 seg; Top: 200 mph (320km/h); Peso: 3,650 Lbs (1,656 Kg); MSRP: $205,000 @univisionabordo @astonmartinlagonda @astonmartinamericas