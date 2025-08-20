ViX.

Laura Bozzo llega a ViX: Todo sobre el documental que muestra los secretos de su vida y carrera

A sus 74 años, Laura Bozzo está lista para contar su historia como pocas veces y lo hace en un documental exclusivo de ViX. Descubre todo lo que tienes que saber sobre uno de los estrenos más esperados de la plataforma.

Video Documental Laura Bozzo: Fecha de estreno

Laura Bozzo es, sin duda, una de las personalidades más trascendentes de la televisión y la cultura latinoamericana. Su frase "¡Que pase el desgraciado!", su característica melena rubia y corta, y los memes que ha inspirado llegaron para quedarse.

Pronto, se convertirá también en la estrella de su propio documental en ViX, plataforma que ofrece una gran variedad de este tipo de producciones.

Laura Bozzo, el documental de ViX que explora la vida de la famosa conductora

Con más de 30 años frente a las cámaras, la presentadora peruana está lista para darle un vistazo aún más íntimo de su vida a la audiencia. Esto, con un documental original y exclusivo de ViX con su mismo nombre: Laura Bozzo.

Laura Bozzo tendrá su propio documental en ViX.
Imagen TelevisaUnivision.


El filme explora su carrera, las personas que la marcaron y hasta aspectos de su vida íntima actual.

El documental de Laura Bozzo cuenta, también, con material de archivo personal de la presentadora.

¿Cuándo se estrena el documental de Laura Bozzo en ViX?

El documental de Laura Bozzo llegará a ViX el 28 de agosto y tiene una duración de 90 minutos.

¿Dónde ver el documental Laura Bozzo?

Al ser un material exclusivo de ViX, dicho servicio de streaming será el único lugar donde se podrá disfrutar.

Laura Bozzo tendrá su propio documental en ViX.
Imagen TelevisaUnivision.
