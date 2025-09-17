ViX.

ViX Música: La nueva sección de ViX con música latina, conciertos en vivo, entrevistas y mucho más

ViX, el mejor servicio de streaming en español, anunció el lanzamiento de ViX Música: un espacio dedicado a la música latina que estará disponible a partir de este 17 de septiembre. Esta sección ofrecerá conciertos en vivo, docu-especiales, entrevistas exclusivas, programación original y lo mejor de la música latina.

Video ViX presenta ViX Música

¡ViX está de fiesta! El mejor servicio de streaming en español ya no sólo ofrece películas, series, telenovelas y micro novelas (el nuevo formato para disfrutar en tu celular o tablet), ahora también te da acceso a lo mejor de la música latina.

¿Qué es ViX Música, la nueva sección de ViX?

ViX Música es una nueva sección dentro de ViX y ofrece a los usuarios el mejor acceso al universo de la música latina. Cabe mencionar que este nuevo espacio musical estará disponible en EE.UU. y México, a partir del 17 de septiembre.

¿Qué contenido estará disponible en ViX Música?

En ViX Música podrás disfrutar desde los shows en vivo más grandes hasta conciertos privados, entrevistas exclusivas con artistas, premiaciones y festivales, así como formatos originales creados especialmente para audiencias digitales.

Esta nueva sección de ViX también contará con series digitales musicales como 'Music News', 'Artist of the Month', 'GRL PWR' (dedicado a artistas femeninas), 'Hype' (Calle 24, Girl Ultra, Ryan Castro) y 'New Music Picks', además de proyectos con personalidades como Jackie Guerrido y Vicky Van.

También podrás encontrar videos podcasts con famosos invitados que compartirán historias personales y versiones íntimas de sus canciones más significativas, entre ellos: BMF: Que Tranza, Uforia Music y El Flow: El After. A eso se le suman las entrevistas exclusivas y documentales originales, como ViX Música: All Access.

ViX Música
ViX Música
Imagen ViX

Los próximos eventos que podrás disfrutar en ViX Música

Estos son algnunos de los eventos que podrás disfrutar en los próximos días en ViX Música:

  • Yuridia en Concierto (20 de septiembre)
  • BMF Fest (21 de septiembre)
  • Premios Juventud (25 de septiembre)
  • Global Citizen Festival (27 de septiembre)
  • Fuerza Regida en Concierto (4 de octubre)
  • iHeartRadio Fiesta Latina (25 de octubre)
  • Latin GRAMMYs (13 de noviembre)
ViX.