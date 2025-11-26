Video Podcasts en ViX: el servicio de streaming también te ofrece los mejores podcasts en video
ViX continúa demostrando por qué es el mejor servicio de streaming en español. Además de películas, series, novelas y hasta la música de tus artistas favoritos, ahora podrás disfrutar de podcasts en video.
En su catálogo no sólo encontrarás las mejores series, películas y telenovelas, también grandes producciones sobre música, como ViX Música All Access, un programa con entrevistas exclusivas y presentaciones de tus artistas favoritos.
Y ahora ViX tiene una nueva propuesta que te encantará: Video Podcasts. Te contamos todo al respecto.
Video Podcast en ViX: los podcast que se estrenan en diciembre
Entérate cuáles son los podcasts que se estrenan en diciembre y de qué tratan, ¡no querrás perderte ninguno!
Iguales pero Diferentes: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX
Fecha de estreno: 4 de diciembre.
Género: comedia.
Periodicidad: semanal.
Este divertido podcast está a cargo de tres personajes que a simple vista parecen muy diferentes. Pancho, quien creció en un rancho; Zayda, que es una ‘niña fresa’ de San Diego, California; y Morris, un perfecto ejemplo de citadino.
Aunque tienen costumbres y pensamientos distintos, también los unen muchas cosas en común y en cada episodio compartirán anécdotas, recuerdos y locuras que los hacen iguales. Definitivamente, este podcast te hará reír como nunca.
Sepa La Madre: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX
Fecha de estreno: 4 de diciembre.
Género: Health and wellness.
Periodicidad: semanal.
Un podcast sobre maternidad, en donde Aislinn Derbez y Martha Cristina hablan con honestidad y sin filtros sobre los desafíos de ser madre.
Es un espacio real, sincero y divertido en donde ser una mamá imperfecta es totalmente válido y el aprendizaje surge de las experiencias compartidas.
Dementes: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX
Fecha de estreno: 4 de diciembre.
Género: Entertainment.
Periodicidad: Semanal.
El podcast Dementes explora las ideas, trayectorias y estrategias de personas que piensan diferente o ‘fuera de la caja’, como comúnmente se dice. A través de charlas profundas con sus invitados, Diego Barrazas invita a cuestionar lo establecido y a diseñar una vida con propósitos que te satisfagan, sin pensar en lo que los demás esperan de ti.
El Rincón de los Errores: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX
Fecha de estreno: 4 de diciembre.
Género: Health and wellness.
Periodicidad: Semanal.
Marimar Vega y Efrén Martínez se unen para crear un espacio íntimo, en donde exista la confianza para abrazar los errores sin miedo.
Junto a sus invitados, reflexionan sobre la vulnerabilidad y cómo el hecho de equivocarse también impulsa el crecimiento personal y la fortaleza.
¿Cómo ver los Video Podcasts en ViX?
Para disfrutar la gran variedad de podcasts que ViX te ofrece sólo debes ingresar a la plataforma y en el Menú de Inicio seleccionar Podcasts.
Una vez ahí, podrás acceder a todos los géneros de podcasts que la plataforma tiene disponibles.