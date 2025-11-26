ViX.

Video Podcasts en ViX: el servicio de streaming también te ofrece los mejores podcasts en video

ViX continúa demostrando por qué es el mejor servicio de streaming en español. Además de películas, series, novelas y hasta la música de tus artistas favoritos, ahora podrás disfrutar de podcasts en video.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Video Podcasts, la nueva oferta de contenido de ViX

Cada día, ViX se reinventa para ofrecerte el mejor servicio de streaming en español .

En su catálogo no sólo encontrarás las mejores series, películas y telenovelas, también grandes producciones sobre música, como ViX Música All Access, un programa con entrevistas exclusivas y presentaciones de tus artistas favoritos.

Y ahora ViX tiene una nueva propuesta que te encantará: Video Podcasts. Te contamos todo al respecto.

ViX Video Podcasts
ViX Video Podcasts
Imagen ViX

Video Podcast en ViX: los podcast que se estrenan en diciembre

PUBLICIDAD


Entérate cuáles son los podcasts que se estrenan en diciembre y de qué tratan, ¡no querrás perderte ninguno!

Iguales pero Diferentes: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX

Fecha de estreno: 4 de diciembre.

Género: comedia.

Periodicidad: semanal.

Este divertido podcast está a cargo de tres personajes que a simple vista parecen muy diferentes. Pancho, quien creció en un rancho; Zayda, que es una ‘niña fresa’ de San Diego, California; y Morris, un perfecto ejemplo de citadino.

Aunque tienen costumbres y pensamientos distintos, también los unen muchas cosas en común y en cada episodio compartirán anécdotas, recuerdos y locuras que los hacen iguales. Definitivamente, este podcast te hará reír como nunca.

Más sobre ViX.

Video Podcasts, la nueva oferta de contenido de ViX
0:20

Video Podcasts, la nueva oferta de contenido de ViX

ViX
Sonoro: Los Sonidos de una Generación: la docuserie sobre los nuevos ídolos de la música mexicana
1 mins

Sonoro: Los Sonidos de una Generación: la docuserie sobre los nuevos ídolos de la música mexicana

ViX
Sonoro: Los Sonidos de una Generación: estreno 4 de diciembre en ViX
1:19

Sonoro: Los Sonidos de una Generación: estreno 4 de diciembre en ViX

ViX
ViX Música All Access: la nueva forma de conocer el lado íntimo de tus artistas favoritos
3 mins

ViX Música All Access: la nueva forma de conocer el lado íntimo de tus artistas favoritos

ViX
Mi Esposo Es un XXX: ¿qué harías si descubrieras que tu marido hace películas para adultos?
2 mins

Mi Esposo Es un XXX: ¿qué harías si descubrieras que tu marido hace películas para adultos?

ViX
Mi Esposo Es un XXX: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:06

Mi Esposo Es un XXX: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
¡Llegó la Navidad a ViX! Disfruta el canal Cine Navidad, con las mejores películas navideñas
1 mins

¡Llegó la Navidad a ViX! Disfruta el canal Cine Navidad, con las mejores películas navideñas

ViX
Desastre en Familia: lo que inició como unas simples vacaciones terminará como un divertido caos
2 mins

Desastre en Familia: lo que inició como unas simples vacaciones terminará como un divertido caos

ViX
Desastre en Familia: estreno 28 de noviembre
2:03

Desastre en Familia: estreno 28 de noviembre

ViX
La Noche Eterna del Baby’O: ViX estrena un interesante documental sobre este icónico antro
1 mins

La Noche Eterna del Baby’O: ViX estrena un interesante documental sobre este icónico antro

ViX

Sepa La Madre: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX

Fecha de estreno: 4 de diciembre.

Género: Health and wellness.

Periodicidad: semanal.

Un podcast sobre maternidad, en donde Aislinn Derbez y Martha Cristina hablan con honestidad y sin filtros sobre los desafíos de ser madre.

Es un espacio real, sincero y divertido en donde ser una mamá imperfecta es totalmente válido y el aprendizaje surge de las experiencias compartidas.

Dementes: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX

Fecha de estreno: 4 de diciembre.

Género: Entertainment.

PUBLICIDAD

Periodicidad: Semanal.

El podcast Dementes explora las ideas, trayectorias y estrategias de personas que piensan diferente o ‘fuera de la caja’, como comúnmente se dice. A través de charlas profundas con sus invitados, Diego Barrazas invita a cuestionar lo establecido y a diseñar una vida con propósitos que te satisfagan, sin pensar en lo que los demás esperan de ti.

El Rincón de los Errores: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX

Fecha de estreno: 4 de diciembre.

Género: Health and wellness.

Periodicidad: Semanal.

Marimar Vega y Efrén Martínez se unen para crear un espacio íntimo, en donde exista la confianza para abrazar los errores sin miedo.

Junto a sus invitados, reflexionan sobre la vulnerabilidad y cómo el hecho de equivocarse también impulsa el crecimiento personal y la fortaleza.

¿Cómo ver los Video Podcasts en ViX?

Para disfrutar la gran variedad de podcasts que ViX te ofrece sólo debes ingresar a la plataforma y en el Menú de Inicio seleccionar Podcasts.

Cómo ver los video podcasts de ViX
Cómo ver los video podcasts de ViX
Imagen ViX

Una vez ahí, podrás acceder a todos los géneros de podcasts que la plataforma tiene disponibles.

Podcasts disponibles en ViX
Podcasts disponibles en ViX
Imagen ViX
Relacionados:
ViX.