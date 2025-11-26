Video Podcasts en ViX: el servicio de streaming también te ofrece los mejores podcasts en video

Video Video Podcasts, la nueva oferta de contenido de ViX

En su catálogo no sólo encontrarás las mejores series, películas y telenovelas, también grandes producciones sobre música, como ViX Música All Access, un programa con entrevistas exclusivas y presentaciones de tus artistas favoritos.



Y ahora ViX tiene una nueva propuesta que te encantará: Video Podcasts. Te contamos todo al respecto.

ViX Video Podcasts Imagen ViX

Video Podcast en ViX: los podcast que se estrenan en diciembre

Entérate cuáles son los podcasts que se estrenan en diciembre y de qué tratan, ¡no querrás perderte ninguno!

Iguales pero Diferentes: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX

Fecha de estreno: 4 de diciembre.

Género: comedia.

Periodicidad: semanal.

Este divertido podcast está a cargo de tres personajes que a simple vista parecen muy diferentes. Pancho, quien creció en un rancho; Zayda, que es una ‘niña fresa’ de San Diego, California; y Morris, un perfecto ejemplo de citadino.

Aunque tienen costumbres y pensamientos distintos, también los unen muchas cosas en común y en cada episodio compartirán anécdotas, recuerdos y locuras que los hacen iguales. Definitivamente, este podcast te hará reír como nunca.

Sepa La Madre: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX

Fecha de estreno: 4 de diciembre.

Género: Health and wellness.

Periodicidad: semanal.

Un podcast sobre maternidad, en donde Aislinn Derbez y Martha Cristina hablan con honestidad y sin filtros sobre los desafíos de ser madre.

Es un espacio real, sincero y divertido en donde ser una mamá imperfecta es totalmente válido y el aprendizaje surge de las experiencias compartidas.

Dementes: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX

Fecha de estreno: 4 de diciembre.

Género: Entertainment.

Periodicidad: Semanal.

El podcast Dementes explora las ideas, trayectorias y estrategias de personas que piensan diferente o ‘fuera de la caja’, como comúnmente se dice. A través de charlas profundas con sus invitados, Diego Barrazas invita a cuestionar lo establecido y a diseñar una vida con propósitos que te satisfagan, sin pensar en lo que los demás esperan de ti.

El Rincón de los Errores: fecha de estreno y de qué trata el video podcast de ViX

Fecha de estreno: 4 de diciembre.

Género: Health and wellness.

Periodicidad: Semanal.

Marimar Vega y Efrén Martínez se unen para crear un espacio íntimo, en donde exista la confianza para abrazar los errores sin miedo.

Junto a sus invitados, reflexionan sobre la vulnerabilidad y cómo el hecho de equivocarse también impulsa el crecimiento personal y la fortaleza.

¿Cómo ver los Video Podcasts en ViX?

Para disfrutar la gran variedad de podcasts que ViX te ofrece sólo debes ingresar a la plataforma y en el Menú de Inicio seleccionar Podcasts.

Cómo ver los video podcasts de ViX Imagen ViX

Una vez ahí, podrás acceder a todos los géneros de podcasts que la plataforma tiene disponibles.