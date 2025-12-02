Oríllese a la Orilla temporada 2: el deber llama de nuevo a Toña y Brayan en ViX

Video Oríllese a la Orilla: la temporada 2 se estrena en ViX el 12 de diciembre

Oríllese a la Orilla es el spin off de una de las series más populares en ViX: 40 y 20. Esta producción se centra en dos personajes muy queridos por el público, Toña y Brayan.

Dicha serie tuvo tanto éxito, que la segunda temporada ya está a punto de estrenarse en ViX. Te contamos los detalles.

Oríllese a la Orilla: fecha de estreno de la temporada 2 de la serie en ViX

La temporada 2 de Oríllese a la Orilla, la serie de ‘La Toña’ y ‘El Brayan’ se estrena en exclusiva en ViX el próximo 12 de diciembre.

Esta segunda temporada tendrá 12 capítulos, con una duración de 30 minutos cada uno.

Recuerda que la primera temporada de Oríllese a la Orilla también está disponible en ViX, el mejor servicio de streaming con más de 100 canales.

Oríllese a la Orilla segunda temporada Imagen ViX

Oríllese a la Orilla: ¿de qué tratará la segunda temporada de la serie de ViX?

Como Oríllese a la Orilla es un spin off de 40 y 20, ya habíamos conocido a Toña. Ella trabajaba como empleada doméstica en casa de Paco, pero era bastante floja e incluso confianzuda.

En esta divertida comedia, Toña y Brayan pierden sus respectivos empleos y por eso deciden entrar a estudiar a la Academia de Policía. Sin embargo, el entretenimiento es muy duro.

Cuando están a punto de renunciar a su sueño, se enteran de que se graduarán antes debido a la alta demanda de oficiales que cuiden las calles. Por supuesto, no sin antes meterse en muchos problemas y tener muchas aventuras durante su tiempo en la academia.

Para la segunda temporada de Oríllese a la Orilla, la amistad de Toña y Brayan enfrentará una gran prueba. Mientras él casi pierde ‘la retaguardia’ por culpa de un explosivo, ella es reconocida como heroína nacional. Esto provocará conflictos y envidias entre ellos, ¿podrán solucionarlos?

Oríllese a la Orilla temporada 2: estreno en ViX el 12 de diciembre Imagen ViX

Oríllese a la Orilla: el elenco de la temporada 2 de la serie de ViX

En la segunda temporada de Oríllese a la Orilla veremos de nuevo a los personajes más queridos, así como a algunos nuevos, interpretados por talentosos actores y actrices:

