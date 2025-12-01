True Beauty: uno de los K-dramas más populares llega a ViX (fecha de estreno y más)

ViX tiene una gran oferta de K-dramas en su catálogo y en diciembre se agrega una de las series coreanas más populares de los últimos años: True Beauty (Belleza Verdadera). Entérate cuándo se estrena y otros detalles.

True Beauty: fecha de estreno del K-drama en ViX

La serie coreana True Beauty, también conocida como Belleza Verdadera, se estrena en el servicio de streaming ViX el próximo 8 de diciembre.

Este K-drama consta de 16 capítulos, con una duración de 90 minutos cada uno.

True Beauty: de qué trata el K-drama que puedes ver en ViX

Ju-Kyung es una estudiante de preparatoria a quien sus compañeros de escuela acosan por su apariencia, pues la consideran bastante fea.

Cansada de esta situación, decide aprender a maquillarse para mejorar su aspecto y lo hace por medio de tutoriales en Internet. Además, sus padres la cambian de colegio y eso le ofrece la oportunidad de mostrarse como una nueva persona, dejando atrás todo el bullying que sufrió.

Sin embargo, aunque por fuera se comporta como la chica más segura de la escuela y goza de una gran popularidad, por dentro tiene miedo de que sus compañeros descubran su secreto y averigüen cómo es su verdadera apariencia, lo que la condenaría a ser la burla de todos.

True Beauty: el elenco y sus personajes del K-drama que se estrena en ViX

Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto de True Beauty: