True Beauty: uno de los K-dramas más populares llega a ViX (fecha de estreno y más)
Entre la gran variedad de series que ViX ofrece también están las producciones coreanas llamadas K-dramas. En diciembre, la plataforma de streaming estrena una de las más famosas: True Beauty.
ViX tiene una gran oferta de K-dramas en su catálogo y en diciembre se agrega una de las series coreanas más populares de los últimos años: True Beauty (Belleza Verdadera). Entérate cuándo se estrena y otros detalles.
True Beauty: fecha de estreno del K-drama en ViX
La serie coreana True Beauty, también conocida como Belleza Verdadera, se estrena en el servicio de streaming ViX el próximo 8 de diciembre.
Este K-drama consta de 16 capítulos, con una duración de 90 minutos cada uno.
True Beauty: de qué trata el K-drama que puedes ver en ViX
Ju-Kyung es una estudiante de preparatoria a quien sus compañeros de escuela acosan por su apariencia, pues la consideran bastante fea.
Cansada de esta situación, decide aprender a maquillarse para mejorar su aspecto y lo hace por medio de tutoriales en Internet. Además, sus padres la cambian de colegio y eso le ofrece la oportunidad de mostrarse como una nueva persona, dejando atrás todo el bullying que sufrió.
Sin embargo, aunque por fuera se comporta como la chica más segura de la escuela y goza de una gran popularidad, por dentro tiene miedo de que sus compañeros descubran su secreto y averigüen cómo es su verdadera apariencia, lo que la condenaría a ser la burla de todos.
True Beauty: el elenco y sus personajes del K-drama que se estrena en ViX
Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto de True Beauty:
- Moon Ga-young como Lim Ju-kyung
- Cha Eun-woo interpreta a Lee Soo-ho
- Hwang In-youp en el papel de Han Seo-joon
- Park Yoo-na actúa como Kang Soo-jin
- Kang Min-ah como Choi Soo-ah
- Park Ho-san interpreta a Im Jae-pil (el papá de de Ju-kyung)
- Jang Hye-jin en el papel de Hong Hyun-sook (la mamá de Ju-kyung)
- Oh Eui-Sik como Han Joon-woo
- Jeon Hye Won en el personaje de Park Sae Mi
- Chani como Jeong Se-yeon
- Im Hyun Sung interpreta al dueño de la tienda Prince Comics