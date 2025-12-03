Karol G lanza La Premiere: el especial musical más grande en su carrera se estrena en ViX y Univision
ViX tiene una gran oferta de contenido relacionado con la música y ahora transmitirá, en simultáneo con Univision, el especial musical de Karol G llamado La Premiere. Entérate de todos los detalles.
Así como Marc Anthony protagonizará el primer episodio de ViX Música All Access con información exclusiva, ViX y Univision transmitirán el estreno mundial de La Premiere, el especial musical más ambicioso en la trayectoria de Karol G.
Karol G lanza La Premiere: fecha de estreno y dónde ver el especial musical
El especial musical de Karol G llamado La Premiere tendrá su estreno mundial el próximo domingo 7 de diciembre, en punto de las 5P/4C. Podrás disfrutarlo a través de la señal de Univision y ViX, el mejor servicio de streaming en español.
La Premiere: de qué trata el especial musical que estrena Karol G en ViX y Univision
La Premiere es la obra más ambiciosa y mágica —hasta ahora— en la carrera de la cantante colombiana, ya que se trata de una experiencia visual inmersiva que busca celebrar el impacto histórico de su último álbum ‘Tropicoqueta’.
En este programa especial de una hora, ‘La Bichota’ hará un recorrido por su música a través de presentaciones audiovisuales desde diferentes locaciones, como Ciudad de México, México; Los Ángeles, California; Cartagena y Medellín, Colombia.
El documental musical incluye presentaciones exclusivas de canciones del álbum, arreglos reimaginados, versiones únicas y diversas apariciones especiales de otros artistas y personalidades del medio.
Así creó Karol G su álbum ‘Tropicoqueta’: contará todo en el especial La Premiere
El álbum ‘Tropicoqueta’ necesitó de todo un año de planeación y producción para convertirse en realidad y ser lanzado al mercado el pasado 20 de junio. Las grabaciones fueron hechas en Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín.
Al mismo tiempo que ‘La Bichota’ trabajaba en este álbum, también desarrollaba el concepto, la narrativa y la ejecución de La Premiere, pues su objetivo siempre fue construir una experiencia que amplía la esencia de ‘Tropicoqueta’ y la transforma en un proyecto audiovisual sin precedentes.