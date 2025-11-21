ViX Música All Access: la nueva forma de conocer el lado íntimo de tus artistas favoritos

ViX Música es la sección dentro de ViX con música latina, conciertos, entrevistas y mucho más. Y ahora va más allá, pues llega All Access, una serie de programas con lo más íntimo y exclusivo de tus artistas favoritos.

All Access: los nuevos programas de ViX Música con lo más exclusivo de tus artistas favoritos

ViX Música All Access le brinda a los fans un acceso sin igual a aquellas figuras de la música latina que están transformando la industria y dejando huella gracias a su talento, innovación y estilo único.

Cada episodio es conducido por un host y está dedicado a un cantante específico. Con una narrativa muy amena, ofrece contenido editorial cuidadosamente seleccionado.

Esto incluye actuaciones en directo o pregrabadas, y también entrevistas exclusivas en donde los artistas ofrecen su perspectiva de la escena musical actual, anécdotas de su trayectoria desde su lado más íntimo, sus próximos proyectos, etc.

ViX Música All Access: fecha de estreno y qué artistas estarán en los primeros capítulos

Durante el mes de diciembre, ViX Música All Access tendrá cuatro episodios, con una duración de 60 minutos cada uno. Estas son las fechas de estreno y qué artistas serán los protagonistas.

All Access episodio 1: fecha de estreno en ViX Música

El primer capítulo de ViX Música All Access se transmitirá el 1 de diciembre, a las 6P/5C por ViX.

Estará enfocado en Marc Anthony y será conducido por su esposa, la reina de belleza Nadia Ferreira. Será todo un viaje para descubrir los aspectos menos conocidos del cantautor, desde sus raíces hasta los momentos más importantes de su carrera.

Marc Anthony en ViX Música All Access Imagen Getty Images

All Access episodio 2: fecha de estreno en ViX Música

La fecha de estreno del capítulo dos de ViX Música All Access es el 8 de diciembre, a las 6P/5C por ViX.

La host será Alejandra Espinoza, quien tendrá una entrevista exclusiva con Romeo Santos sobre su nuevo álbum ‘La última’. También mostrará contenido backstage de la fiesta de lanzamiento de dicho álbum, lo cual definitivamente será un momento inolvidable para los fans del ‘Rey de la Bachata’.

Romeo Santos en ViX Música All Access Imagen Getty Images

All Access episodio 3: fecha de estreno en ViX Música

El episodio tres de ViX Música All Access se estrenará el 15 de diciembre, a las 6P/5C por ViX.

El protagonista será el cantante Sebastián Yatra, quien sostendrá una interesante conversación sobre el futuro de la música latina con Alejandra Espinoza, quien nuevamente fungirá como conductora. Además, compartirá avances exclusivos sobre sus nuevos proyectos musicales.

Sebastián Yatra en ViX Música All Access Imagen Getty Images

All Access episodio 4: fecha de estreno en ViX Música

El cuarto capítulo de ViX Música All Access lleva por nombre ‘Best of 2025 Music Special’ y se estrena el 22 de diciembre, a las 6P/5C por ViX.

Será presentado por Alejandra Espinoza, Luis Sandoval y Erika Reyna, quienes hablarán de los artistas latinos que dejaron huella en 2025, las historias que se hicieron virales y las actuaciones inolvidables en Premios Juventud 2025 y Premio Lo Nuestro 2025.

Por supuesto, también habrá entrevistas exclusivas y backstage, en donde las celebridades de la música compartirán su lado más íntimo con sus fans.