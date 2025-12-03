Marc Anthony en ViX Música All Access: el lado íntimo del salsero con este programa exclusivo

Además de las mejores películas, series y novelas, ViX te ofrece ViX Música, una sección en donde encontrarás conciertos, entrevistas y mucho más.

Una de las nuevas producciones que se estrena es ViX Música All Access, una serie de especiales musicales en los que podrás conocer el lado más íntimo y exclusivo de tus artistas favoritos. El primer episodio está enfocado en Marc Anthony.

Marc Anthony en ViX Música All Access: fecha de estreno y de qué trata

El protagonista del primer episodio de ViX Música All Access será Marc Anthony. Este capítulo se estrenará el 1 de diciembre, a las 6P/5C por ViX.

La conductora será su esposa, la exreina de belleza Nadia Ferreira. Ella nos llevará de la mano en un viaje para descubrir los aspectos menos conocidos del cantautor, conocidos del cantautor, desde sus raíces hasta los momentos más importantes de su carrera.

En esa exclusiva entrevista, el salsero también hará importantes confesiones e incluso revelará algunos de los aspectos más dolorosos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su trayectoria.

Marc Anthony en ViX Música All Access Imagen Getty Images

ViX Música All Access: qué artistas estarán en los siguientes episodios y cuándo se estrenan

Durante el mes de diciembre, ViX Música All Access tendrá cuatro episodios, con una duración de 60 minutos cada uno. Estas son las fechas de estreno y qué artistas serán los protagonistas.

All Access episodio 2: fecha de estreno en ViX Música

La fecha de estreno del capítulo dos de ViX Música All Access es el 15 de diciembre, a las 6P/5C por ViX.

La host será Alejandra Espinoza, quien tendrá una entrevista exclusiva con Romeo Santos sobre su nuevo álbum ‘La última’. También mostrará contenido backstage de la fiesta de lanzamiento de dicho álbum.

All Access episodio 3: fecha de estreno en ViX Música

El episodio tres de ViX Música All Access se estrenará el 22 de diciembre, a las 6P/5C por ViX.

El protagonista será el cantante Sebastián Yatra, quien sostendrá una interesante conversación sobre el futuro de la música latina con Alejandra Espinoza. Además, compartirá avances exclusivos sobre sus nuevos proyectos musicales.

All Access episodio 4: fecha de estreno en ViX Música

El cuarto capítulo de ViX Música All Access lleva por nombre ‘Best of 2025 Music Special’ y se estrena el 29 de diciembre, a las 6P/5C por ViX.