Una Película de Amor y Guerra: una parodia del emperador Maximiliano en esta comedia de acción

Video Una Película de Amor y Guerra: estreno en ViX el 19 de diciembre

Una Película de Amor y Guerra.



Una Película de Amor y Guerra: fecha de estreno en ViX

La cinta Una Película de Amor y Guerra se estrena en ViX el próximo viernes 19 de diciembre.

Una película de Amor y Guerra: ¿de qué trata la nueva cinta de ViX?

Pepe Sánchez Campo es un corrupto empresario, dueño de un importante negocio inmobiliario. Él considera que está en el mejor momento de su vida, pues su empresa va muy bien y está a punto de casarse Constanza, una hermosa joven que pertenece a la aristocracia.

José (Pepe) y Constanza son una parodia de los emperadores Maximiliano y Carlota de Habsburgo, quienes gobernaron México desde 1864 y hasta 1867, año en que él fue fusilado.

Escena Una Película de Amor y Guerra Imagen ViX



Cuando todo parece felicidad y éxito, su suerte cambia. La obra que la inmobiliaria de Pepe está construyendo (y que le traería mucho dinero y poder) es tomada por un grupo de guerrilleros campesinos, quienes exigen una solución porque las excavaciones desviaron el cauce de un río con el que regaban sus cosechas.

El día de su despedida de soltero, Pepe es secuestrado por la guerrilla para someterlo a un juicio popular y exigir justicia, pero todo se sale de control con una serie de eventos dramáticos y a la vez divertidos que te mantendrán pegados a tu asiento.

Escena Una Película de Amor y Guerra Imagen ViX

Conoce al elenco de Una película de Amor y Guerra, la nueva cinta de ViX

Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto de la cinta Una Película de Amor y Guerra:

Andrew Leland Rogers

Lucía Gómez Robledo

Manuel García Rulfo

Darío Yazbek

Aldo Escalante

Mónica del Carmen

Fernando Rebeil

Florencia Ríos

Santiago Espejo

María Hinojos

Sharon Kleinberg

Sophie Gomez