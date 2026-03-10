ViX.

¿Tú Crees? temporada 4: Gaby, Plutarco y sus amigos regresan con nuevas aventuras y enredos

La divertida serie ¿Tú Crees?, que es un spin-off de Una Familia de Diez, estrena su cuarta temporada en ViX. Conoce todos los detalles.

Por:Vanessa Mena
ViX tiene una gran oferta de series de comedia, como Bodas S.A. o también Borrón y Vida Nueva. Si quieres reír sin parar, no te pierdas el estreno de la temporada 4 de ¿Tú Crees?

¿Tú Crees?: fecha de estreno de la temporada 4 de la serie en ViX

La cuarta temporada de ¿Tú Crees? se estrena en ViX el próximo 17 de marzo. Contará con 15 capítulos, con una duración de 60 minutos cada uno.

¿De qué trata la cuarta temporada de ¿Tú Crees? Disfruta la serie en streaming en ViX

Gaby (Daniela Luján) y Plutarco (Ricardo Margaleff) regresan a ViX con la temporada 4 de ¿Tú Crees? La serie, que ha conquistado al público con su humor fresco y situaciones cotidianas llevadas al extremo, vuelve recargada de ocurrencias y graciosas aventuras que te provocarán más de una carcajada.

La entrañable y torpe pareja continúa siendo el corazón de la historia y también del caos que a veces reina en Almacenes del Sol.

Junto con sus compañeros de trabajo, se verán envueltos en un sinfín de enredos que incluyen peleas con exnovios, guerras de disfraces, pijamadas fuera de control, un nuevo jefe que quiere imponer reglas absurdas y mucho más.

Protagonistas de la serie ¿Tú Crees?
Protagonistas de la serie ¿Tú Crees?
Imagen TelevisaUnivision

El elenco de la serie ¿Tú Crees? temporada 4

Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto de la cuarta temporada de la serie ¿Tú Crees?

  • Daniela Luján
  • Ricardo Margaleff
  • Tadeo Bonavides
  • Natalia Madera
  • Andrea Montalvo
  • Melissa Hallivis
  • Ingrid Martz
  • María Alicia Delgado
  • Fernanda Rivas
  • Pierre Angelo
  • Luis Manuel Ávila
  • Marialicia Delgado
  • Juan Carlos Casasola
