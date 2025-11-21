¡Llegó la Navidad a ViX! Disfruta el canal Cine Navidad, con las mejores películas navideñas

Cine Navidad: el canal de ViX para ver las mejores películas navideñas

Si te encanta acurrucarte en el sillón con tu manta favorita, una rica taza de café o chocolate caliente y disfrutar un maratón de películas navideñas, entonces Cine Navidad de ViX es para ti.

Se trata de un canal en la plataforma de streaming que todo el día transmitirá películas 100% navideñas y de todos los géneros. ¿Verdad que suena genial? El canal estará disponible a partir del 10 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para disfrutar las películas navideñas sólo tienes que poner en el buscador de ViX: Cine Navidad y te aparecerá la opción en el menú.

Cine Navidad, canal de ViX Imagen ViX

Da clic para ingresar al canal y podrás ver tanto la película que se está transmitiendo en ese momento, como las que siguen en la programación.

Cine Navidad, el canal de ViX con películas navideñas Imagen ViX